محافظ شمال سيناء يهنئ رجال الشرطة بعيدهم الـ69: سنحتفل قريبا بدحر الإرهاب

توجه الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء يرافقه اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، إلى مقر مديرية أمن شمال سيناء، لتقديم التهنئة بالذكرى 69 لعيد الشرطة، حيث كان في استقباله اللواء أشرف ربيع مدير أمن شمال سيناء وقيادات الشرطة، وهنأهم المحافظ بهذه المناسبة وقدم التهنئة لجميع قيادات وضباط وأفراد الشرطة باسمه وباسم أبناء شمال سيناء.





وتوجه المحافظ بعد ذلك يرافقه اللواء هشام الخولي نائب المحافظ واللواء أشرف ربيع مدير أمن شمال سيناء وعدد من القيادات الى معسكر قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي بالعريش لتهنئتهم بالعيد .. حيث كان في استقبالهم اللواء حسام الباز قائد القوات.





وأكد اللواء شوشه المحافظ، فى كلمته أن رجال الشرطة بالتعاون مع أبطال القوات المسلحة ضحوا من أجل العيش الكريم لأهالي شمال سيناء، وأعلن أن رجال القوات المسلحة والشرطة المرابطين على أرض محافظة شمال سيناء من أجل حمايتهم والحفظ على أمن واستقرار البلاد، وأنه جاء بالنيابة عن أهالى المحافظة لتهنئهم بعيد الشرطة الذى نحتفل به سنويا في الخامس والعشرين من يناير من كل عام تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها شهداء وجرحى من رجال الشرطة المصرية البواسل أثناء تصديهم للاحتلال البريطانى.



وأضاف المحافظ، أنه جاء ينقل تحيات كل فرد من أبناء شمال سيناء الى رجال الشرطة من قيادات وأفراد من الذين ضحوا من أجلهم حفاظا على أمنهم واستقرارهم .. كما يتقل تحياته وتحيات كل أبناء شمال سيناء الى قيادات وأفراد قوات الأمن المركزى .. متمنيا للجميع كل خير على أرض سيناء، وأن نحتفل قريبا بدحر الارهاب والقضاء عليه من أرض سيناء وكل أراضي مصر.



وقد رفعت الأجهزة الأمنية والتنفيذية في محافظة شمال سيناء، درجة الاستعداد، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير، حيث رفعت مديرية الأمن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية درجة الاستعداد في مختلف مدن المحافظة.





بدورها رفعت مديرية الشئون الصحية في محافظة شمال سيناء درجة الاستعداد، في جميع مستشفيات المحافظة، وبمرفق الإسعاف بالعريش ، حيث أكد الدكتور، طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه تم إلغاء جميع إجازات الأطباء وهيئة التمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوفير أدوية الطوارئ، والمحاليل، وأكياس الدم،وتجهيز غرف العمليات، لمواجهة أي طوارئ.





وأضاف وكيل الوزارة ، أنه تم توفير أطقم طبية إضافية على أعلى مستوى، متخصصة في جراحة المخ والعظام والباطنة والتخصصات الطبية الحرجة ، إلى جانب رفع حالة الطوارئ أيضًا بمرفق الإسعاف بالمحافظة، بجانب الاستفادة من أطباء البروتوكول الموقع مع عدد من كليات الطب في 4 جامعات مصرية.



تركيب 40 عمود إنارة في قرية الجدي ضمن الخطة الاستثمارية لمركز الحسنة

تفقد اللواء أسامه أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، محافظة شمال سيناء، قرية الجدي بداءرة المركز لمتابعة أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري٢٠٢١م.

وأكد اللواء أسامة أحمد، أنه تم تركيب 40 عمود إنارة في قرية الجدي، ضمن الخطة الاستثمارية للمركز والمدينة للعام 2021/2020م، وذلك بناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بتطوير شبكة الكهرباء ومختلف المرافق الحيوية في قري وسط سيناء.





وأشار رئيس، إلى أن اعتمادات الخطة الاستثمارية للحسنة للعام المالي الجاري 2021/2020 تبلغ 23 مليون و200 ألف جنيه، حيث تم توزيعها على محاور التنمية الأساسية بواقع مبلغ 7 ملايين جنيه لأعمال الكهرباء، مبلغ 11 مليون و500 ألف جنيه للطرق، مبلغ مليون و50 ألف جنيه لتحسين البيئة، ومبلغ 3 ملايين و650 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية.





واكد رئيس مدينة الحسنة، على المقاولين ومشرفي المواقع بضرورة الالتزام بالضوابط وسرعة إنجاز المشروعات المنفذة واتخاذ الإجراءات الاحترازية لتجنب التعرض لمخاطر فيروس كورونا داخل المواقع بين العاملين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.



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