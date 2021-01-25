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أخبار العالم

استثناء رغم الإغلاق.. بشرى سارة لـ اللبنانيين العالقين في سوريا

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:56 م
علم لبنان
علم لبنان
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شيماء مصطفى
أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، اليوم الاثنين، عن السماح بدخول اللبنانيين العالقين في سوريا،وعائلاتهم لمدة يوم واحد.

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، قالت المديرية في بيان، إنه سيتم السماح بدخول اللبنانيين وعائلاتهم العالقين في سوريا، والراغبين بالعودة الى لبنان عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين، استثنائيًا لمدة يوم واحد "27 يناير"، من الساعة 9.00 صباحًا وحتى 6 مساء.

وأوضحت المديرية أن الدخول يأتي بشرط حيازة المواطنين على فحص PCR الخاص بفيروس كورونا، ويكون نتيجته سلبية، ولا تزيد مدته على 96 ساعة من سوريا.

ولفتت إلى أنه من المقرر إخضاع القادمين مجدّدًا لفحص PCR على الحدود من قبل فرق وزارة الصحة العامة.

وأشارت الى أنها ستعاود تطبيق الاجراءات التي كان معمولًا بها قبل إعلان الإغلاق التام بالبلاد، فور إلغاء التدابير الاستثنائية المتخذة لاحتواء كورونا.
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