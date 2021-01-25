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عصابات منظمة.. مستشارة قانونية توجه رسالة مهمة للشباب المقبل على الخطوبة

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:09 م
المستشارة القانونية
المستشارة القانونية دينا المقدم
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البهي عمرو
قالت المستشارة القانونية دينا المقدم، إن هناك مشكلات كثيرة تحدث بين الشباب فى مرحلة الخطوبة، موضحة أن المشرع وضع ضوابط لـ عودة الشبكة لـ الشاب حال أن المشكلة كانت من الطرف الثانى أو أن هناك اتفاق على الانفصال.

وأضافت خلال حوارها بـ برنامج السفيرة عزيزة، المذاع على قناة " دي إم سي" تقديم الإعلامية سالى شاهين و رضوى حسن، أن الخطوبة ليست عقد ولكن هى فترة للتعارف فقط، والشاب كان يواجه مشكلات لاسترداد الشبكة بعد الفسخ.  

ولفت إلى أن هناك مشاكل كانت تحدث فى أثبات الشبكة، مؤكدة أن الشاب عندما يقوم بشراء الشبكة يضع أسم العروسة فى فاتورة الشراء فمن هنا تكون الشبكة باسم الفتاة وليس الشاب.

وأشارت إلى أن هناك عصابات منظمة، تقوم بـ النصب على الشباب، وتقوم البنت و الأب و الأم بالرسم على الشاب وبعد الخطوبة تختلق مشكلة وتنفصل وتقوم بالذهاب لـ غيره.

وأوضح، أن القانون الجديد يلزم الطرف المتسبب فى الانفصال بـ رد الشبكة لـ الطرف الأخر، وأكدت أن الشخص عندما يتسبب فى مشكلات لـ الطرف الأخر يقوم بـ تعويض مدنى لا يرد الشبكة.

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