قبل وفاتها.. عبلة الكحلاوي: «العمر يقاس برزق ربنا في عمل طيب .. والسعادة في عمل يدخلنا الجنة»

رحلت عن عالمنا أمس، الداعية الإسلامية بنت مداح الرسول، الدكتوره عبلة الكحلاوى، عن عمر ناهز 72 عاما، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.





وفى آخر حوار لها مع برنامج ابن مصر الذى يقدمه الإعلامي مصطفى المنشاوى، على شاشة فضائية المحور، تعجبت الكحلاوى ممن يسيئون إلى مصر، قائلة:" مصر صانعة الحضارات، وأم الحضارات، وهي التى استطاعت أن تمصر الزمان، وتشكل الإنسان ليليق بعبقرية مصر، متسائلة:" من يجرؤ أن يسيء إلى هذا البلد الطيب، والقطب الجاذب للعقول وكل ما هو جميل".





واعتبرت أن العمر يقاس برزق ربنا فى عمل طيب، كل يوم أشوف صفحتي النهارده عملت إيه، وإذا لم أجد أتصل بأحبابى فى كل مكان لأستشعر أن هناك قدر من الحميمية بيني وبين حبيبي، مضيفة:" والله أحاسب نفسي حساب فوق ما يتخيله عقل، وإذا رفعت صوتى على أحد أظل أستغفر الله، وإني لا أبرح الإستغفار والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم".





ورأت الداعية الإسلامية الراحلة أن السعادة فى أن الشخص يعمل عمل يدخله الجنة، مضيفة أنها تزوجت بزوجها الراحل وعاشت أجمل حياه فى الدنيا، ولم يكن هناك عوض عنه بعد رحيله غير تحقيق حلم "الباقيات الصالحات".





ووجهت نصيحتها إلى جميع النساء قائلة:" السيدة يجب أن تكون على خلق مع زوجها، وتحترمه حتي يحترمها، فالكلمة الطيبة صدقة، لتكوني أمه وحبيبته وصديقته، مضيفة:"كل واحده بتحب حياتها يجب ان تحافظ على بيتها وتغير من نفسها فى بيتها".