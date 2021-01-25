محافظ الوادي الجديد يضع أكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء.. صور

وضع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد يرافقه اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد والعميد محمد فتحي قائد قوات حرس الحدود بالمنطقة الجنوبية العسكرية، أكليل من الزهور علي النصب التذكاري لشهداء الواجب والشرف بإدارة قوات الأمن، بمناسبة عيد الشرطة 69.





وعزفت الموسيقي العسكرية لحن سلام الشهيد وتم قراءه الفاتحة علي أرواحهم الطاهرة، وذلك في حضور عدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.





وأشاد الزملوط بالدور العظيم الذي يقوم به رجال الشرطة من تضحيات في سبيل تأمين الجبهة الداخلية للوطن ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، مؤكدا دعمه الكامل لكافة أجهزة الشرطة للارتقاء المستمر بالمنظومة الأمنية بالمحافظة.





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من جانب اخر وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، الجهاز التنفيذي بالمحافظة، إقامة ملعب ثلاثي لخدمة الطلاب المقيمين بمقر بيوت الطلبة بمدينة الخارجة وذلك لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة به، بالإضافة إلى إقامة حديقة مجهزة بالمقاعد والبرجولات لتكون متنفس طبيعي لهم.





جاء ذلك خلال متابعته لأعمال التطوير التي تجري بمقر بيوت الطلبة والطالبات والتي تبلغ تكلفتها 3.5 مليون جنيه، يرافقه سيد محمود، سكرتير عام المحافظة المساعد، ورئيس مركز الخارجة ومديري الإسكان والتضامن الاجتماعي.





ووجه الزملوط، باستغلال فترة توقف الدراسة خلال إجازة نصف العام للانتهاء من كافة الأعمال، وذلك لتوفير مقر إقامة ملائم للطلاب البالغ عددهم 200 طالب وطالبة من أبناء المركز.

من ناحية اخري أعلن كمال إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن الانتهاء من مشروع إحلال وتجديد محطتي تنقية مياه الشرب بالغربية والمكس القبلي بقيمة مليون جنيه.





وأكد إبراهيم، أن المشروع يأتي ضمن توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد بتطوير البنية التحتية بكافة القرى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





وأضاف إبراهيم، أنه يجري حاليًا العمل بمشروع إحلال وتجديد محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة باريس بقيمة 3.3 مليون جنيه، كما جرى الانتهاء من أعمال إحلال وتطوير المعهد الأزهري بقري بغداد بمركز باريس وذلك بتكلفة بلغت ١٧ مليون جنيه.