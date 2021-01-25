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توك شو

اليوم.. حلقة خاصة عن ذكرى 25 يناير بـ «حديث القاهرة»

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:06 م
إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
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قسم التوك شو
يقدم برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس" اليوم، حلقة خاصة عن مصر بعد مرور 10 سنوات منذ ثورة 25 يناير، ويشارك في تقديم الحلقة الإعلاميون الثلاثة خيري رمضان، وإبراهيم عيسى، وكريمة عوض، ويفتح البرنامج ملف التعثر الذى شهدته مصر في البداية، ثم انطلاق عصر الإنجازات الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة.

ويتناول برنامج "حديث القاهرة" في حلقة اليوم، سؤالًا مفاده "هل تغيرت مصر في 10 سنوات من 2011 -2021؟"، ويرد على هذا السؤال مجموعة من كبار المتخصصين في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية، للحديث بالتفصيل عن المراحل التي مرت بها مصر منذ قيام ثورة 25 يناير والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها البلاد عقبها، حتى ثورة 30 يونيه، وانطلاق قطار المشروعات القومية.

برنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، هو برنامج توك شو يناقش العديد من القضايا التي تشغل الشارع السياسي المصري والعربي والدولي، إضافة إلى إلقاء الضوء على اهتمامات المواطن المصري.

كما يتطرق البرنامج لمناقشة القضايا الدولية وتحليل أبرز الأحداث التي تحدث في مصر مع نخبة من كبار الضيوف والمتخصصين في كافة المجالات، وإلقاء الضوء على أبرز المشروعات القومية في مصر.

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