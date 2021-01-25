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محافظات

لن ننسى تضحياتهم البطولية .. محافظ بني سويف يضع إكليلا من الزهور على شهداء الشرطة

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:36 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
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محمد عبدالحليم
وضع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واللواء محمد مراد  مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمعسكر قوات الأمن بأبو سليم بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الــ 69،حيث عزفت الموسيقى العسكرية لحن سلام الشهيد،ثم  قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الواجب من أبناء  الوطن، والدعاء بأن يتغمدهم  الله عز وجل  بواسع رحمته. 

وشهدت المراسم كلا من : الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ،بلال حبش نائب المحافظ، ورئيس مكتب المخابرات العامة بمحافظة بني سويف، و رئيس جهاز الأمن الوطني ببني سويف، واللواء محمد جلال رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف، والعميد طيار أركان حرب مدحت كامل قائد قاعدة بني سويف الجوية،اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد،والعقيد وفقي سعد حسن المستشار العسكري للمحافظة،واللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف وعدد من  القيادات الأمنية  والعسكرية والتنفيذية.
إقررايضا : 

 وقدم محافظ بني سويف التهنئة لكافة قيادات وأجهزة وضباط وأفراد مديرية الأمن بعيد الشرطة، مشيدا بالدور العظيم الذي يقوم به رجال الشرطة من جنود وضباط وقيادات وما يبذلونه من تضحيات في سبيل تأمين الجبهة الداخلية للوطن ومكافحة الجريمة بكل أشكالها ، مؤكدا دعمه الكامل لكافة أجهزة الشرطة للارتقاء المستمر بالمنظومة الأمنية بالمحافظة ،لافتا إلى  أن الدولة لم ولن تنسى التضحيات الكبيرة التي مازال يجود بها أبناء الوطن من القوات المسلحة و الشرطة في مواجهة قوى الشر والإرهاب وكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد، متمنيا دوام الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن.

وقال المحافظ الدكتور محمد  هاني غنيم، إن القوات المسلحة والشرطة لها الفضل بعد الله عز وجل فيما يشعر به أبناء الوطن من أمن وأمان ، حيث يقف  الشعب سندا وظهيرا قويا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في معركته التنموية والتي بدأت بمرحلة البناء واستعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية ، حيث شهدت مصر على مدار الـ 6 سنوات الماضية إنشاء مشروعات عديدة وعملاقة في مختلف القطاعات والمجالات  لم تشهدها الدولة المصرية من قبل ذلك.

وأشار المحافظ إلى أن الفرحة التي تشهدها "اليوم"محافظات مصر بأعياد الشرطة،تجسد ترجمة عملية لما  أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ، من وجود روح التلاحم ، وأن المصريين وجميع مؤسسات الدولة نسيج واحد وحائط صد منيع لمواجهة الإرهاب الأسود وعبور التحديات والمضي قدمًا في استكمال مسيرة الاستقرار والتنمية المنشودة ، مؤكدا على أن تضحيات رجال الشرطة والقوات المسلحة تمثل الوقود  للجميع لبذل الغالي والنفيس من أجل رفعة ورقي وطننا الغالي.

تجدر الإشارة إلى  أن عيد الشرطة يعد تخليدًا لذكري موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة بتسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي. 
لن ننسى تضحياتهم البطولية .. محافظ بني سويف يضع إكليلا من الزهور على شهداء الشرطة
لن ننسى تضحياتهم البطولية .. محافظ بني سويف يضع إكليلا من الزهور على شهداء الشرطة
لن ننسى تضحياتهم البطولية .. محافظ بني سويف يضع إكليلا من الزهور على شهداء الشرطة
لن ننسى تضحياتهم البطولية .. محافظ بني سويف يضع إكليلا من الزهور على شهداء الشرطة
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