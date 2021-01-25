في بيانها أمام النواب.. وزيرة الهجرة تستعرض جهود حل أزمة العالقين المصريين بعد توقف حركة الطيران العالمية

استعرضت وزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم، جهود الوزارة منذ بروز أزمة العالقين المصريين عقب توقف حركة الطيران العالمية خلال الموجتين الأولى والثانية من الجائحة، واتخاذ عدد من الإجراءات التي بشأنها حماية مواطنينا بالخارج.





يأتى ذلك في إطار عمل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفي ضوء ما يواجهه العالم من تفشي لفيروس كورونا وضمن استراتيجية عمل الدولة للحد من انتشار هذا الفيروس.





وأشارت "مكرم"، خلال كلمتها فى الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن تلك الإجراءات تشمل تشكيل غرفة عمليات وإطلاق خط ساخن للتواصل مع المصريين بالخارج ممن تواجههم مشاكل في مغادرة البلاد والعودة إلى أعمالهم في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي قامت بها عدد من الدول للحد من انتشار فيروس كورونا.





وفي هذا الشأن خصصت الوزارة بريد إلكتروني ورقمي تواصل عبر الواتس آب لتلقي الاستفسارات والشكاوى، وكذلك إعداد نموذج تسجيل عبر الإنترنت لتلقي بيانات المواطنين العالقين بسبب الأزمة.

وأضافت "تم العمل على التنسيق والتواصل مع مختلف الوزارات وبعثاتنا الدبلوماسية بالدول المعنية للتعاون في حل تلك المشكلات حيث تم بالفعل اتخاذ الإجراءات والتى تتمثل فى التواصل مع سفير الكويت بالقاهرة لتنسيق عودة المصريين من حاملي الإقامات، و تم التواصل مع السفير محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت بالقاهرة؛ لتنسيق الجهود حول عودة المصريين من حاملي الإقامات المتواجدين في إجازات بمصر إلى دولة الكويت، بعد إجراء فحص PCR، والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا".

وتابعت "تم تخصيص رحلات استثنائية لإعادة المواطنين العالقين في المملكة السعودية ، و تم التواصل مع وزير الطيران المدني لتخصيص رحلات استثنائية للشركة الوطنية (مصر للطيران) وذلك من أجل إعادة المواطنين الراغبين في العودة من المملكة العربية السعودية، اعتبارًا من 9 مارس وحتى 24 مارس، بواقع ٣ رحلات يوميا بخط سير القاهرة - جدة – القاهرة، وأيضا رحلة يوميا بخط سير القاهرة - المدينة – القاهرة، وأيضا بنفس الفترة تم التصديق على عدد من الرحلات للرياض والدمام والقصيم وأبها".

وأكدت أنه تم التواصل وتنسيق الجهود نحو حل أزمة المصريين العالقين في مطار الأردن و تم التواصل مع السيد سفير الأردن بمصر، لمتابعة قضية نحو مائتين من المصريين العالقين بمطار الأردن، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حل الأزمة بالتنسيق الجانب الأردني.

واستطردت "تم التواصل والتنسيق لإعادة ما يقرب من 3000 من المصريين عالقين بالسودان ، حيث نجحت وزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية المصرية والسودانية وتعاون منظمات المجتمع المدني في عبور ونقل 1900 طالب ومواطن مصري ممن كانوا عالقين على المعابر مع السودان، بعد العديد من الاستغاثات التي وصلت لوزارة الهجرة بوجود صعوبات تحول دون عودتهم إلى مصر نظرًا لتوقف جميع الرحلات بسبب كورونا".

وقالت إنه تم التواصل والتنسيق لتيسير تغيير المصريين بالخارج موعد عودتهم لمصر قبل 19 مارس ، و تم التواصل مع وزير الطيران المدني لإتاحة الفرصة للمصريين بالخارج الراغبين في العودة لمصر لتغيير موعد العودة ليصبح قبل تنفيذ قرار الدولة المصرية بتعطيل حركة الطيران منها وإليها بدءا من ظهر يوم 19 وحتى يوم 31 مارس الجاري.





وأضافت :تم التواصل مع وزير الطيران المدني لإتاحة الفرصة للمصريين بالخارج الراغبين في العودة لمصر لتغيير موعد العودة ليصبح قبل تنفيذ قرار الدولة المصرية بتعطيل حركة الطيران منها وإليها بدءا من ظهر يوم 19 وحتى يوم 31 مارس الجاري ، كما تم التواصل مع الجهات المعنية بمصر والمغرب لعودة فريق عمل شركة السويس للحاويات.





وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه تم التواصل مع السفير/ أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب ووزارة الطيران المدني المصرية، لتنسيق عودة 8 عاملين بشركة السويس للحاويات، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لذلك، ما ساعد في تنفيذ طلب عودتهم في أقل من 24 ساعة ، كما تم حل مشكلات الحالات الإنسانية.





وأوضحت أنه تم التواصل والتنسيق مع رموز الجاليات المصرية والجهات المعنية في عدد من الدول لحل المشكلات الإنسانية سواء المتعلقة بحالات مرضية حرجة أو أطفال أو لم شمل الأسرة ، وتم عودة 37 مصريًا عالقًا بدولة تونس.





وقالت أن وزارة الهجرة نجحت في التنسيق لعودة 37 مصريًا عالقًا بدولة تونس وهم في زيارات عمل، أو زيارات سريعة، والبعض الآخر يعمل في اليونيسيف ومنظمات الأمم المتحدة في ليبيا وتوجه لتونس ليتمكن من العودة، وذلك بالتنسيق مع الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، والذي عمل على التنسيق مع الخطوط الجوية التونسية، لنقل المصريين العالقين في مطار قرطاج بتونس.

وتابعت : تم التنسيق مع السلطات السعودية لإعفاء للمعتمرين التي انتهت تأشيراتهم، وفيما يتعلق بالمعتمرين المصريين الذين انتهت تأشيراتهم أو المتأخرين عن العودة، تم التنسيق مع السلطات السعودية لإعفاء للمعتمرين التي انتهت تأشيراتهم أو المتأخرين عن العودة إلى وطنهم خلال المدة النظامية لموسم العمرة، من الآثار القانونية والالتزامات المالية المرتبة على تأخرهم أو انتهاء تأشيراتهم، شريطة التقدم إلى وزارة الحج والعمرة بطلب الإعفاء وذلك من خلال الموقع الإلكتروني eservices.haj.gov.sa.

وأشارت إلى أنه تم تسيير خطوط طيران إلى ولايتي نيويورك وواشنطن و التنسيق مع وزير الطيران المدني المصري محمد منار تسيير خطوط طيران إلى ولايتي نيويورك وواشنطن، وذلك بعد أن طالبت رموز الجاليات المصرية وممثلين العمل الأهلي تجميع الأعداد من كل الولايات، وذلك لرصدها وتأكيدها وإرسالها لوزارة الطيران المدني التي ستنسق بدورها خط طيران لنقلهم إلى الوطن.

وقالت أنه تم تسيير رحلتين جويتين من لندن إلى القاهرة و التنسيق مع السلطات البريطانية ووزير الطيران المدني المصري لتسيير رحلتين جويتين من لندن إلى القاهرة تحديدًا من مطار "جاتويك"؛ لإعادة المصريين العالقين في المملكة المتحدة، وبالفعل تم تسيير طائرتين يوم 26 مارس الماضي.

كما قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أنها حرصت على التواصل مع أبناء مصر حول العالم، في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك للإجابة على كافة الاستفسارات والطلبات التي تتلقاها الوزارة من المصريين العالقين بالخارج، على إثر الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها على مستوى العالم للحد من انتشار الفيروس وأبرزها تعليق حركة الطيران والتنقل فيما بين الدول.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق مبادرة مجتمعية بعنوان "خلينا سند لبعض" ، و إطلاق مبادرة مجتمعية بعنوان "خلينا سند لبعض" بين أرجاء الجاليات المصرية في الخارج، لمساعدة ودعم المصريين العالقين بالخارج، عقب قرار وقف الطيران الاستثنائي وعودة المصريين بالخارج، ولاقت قبول كبير لدى ابناء الجاليات المصرية في الخارج.

وتابعت : تم التواصل مع قداسة البابا تواضروس الثاني لمساعدة مصريين عالقين بسبب كورونا.





واستطردت:في إطار رعاية ومتابعة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لكافة الجاليات المصرية بمختلف دول العالم فقد تواصلت ، مع قداسة البابا تواضروس الثاني عقب تلقي استغاثات عدد من المصريين العالقين بدولة كينيا، لطلب دعم الكنيسة المصرية بكينيا للعالقين هناك نظرا لعدم وجود جالية مصرية في كينيا، وبدوره، تواصل الأنبا بولس أسقف عام الكرازة بأفريقيا مع المصريين العالقين ووفر لهم سبل الدعم إضافة إلى مساعدات مالية، وأرقام أشخاص يتواصلون معهم لتنفيذ مطالبهم وتلبية احتياجاتهم خلال هذه الفترة وحتى استئناف الرحلات الاستثنائية المخصصة لعودة المصريين بالخارج مرة ثانية.

وقالت أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لعودة مصريين عالقين في مختلف الدول ، و قامت وزارة الهجرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لعودة مصريين عالقين بعدد من الدول وهى ماليزيا ومالديف واندونيسيا "بالي"، عقب تواجدهم في رحلات سياحية وتم تعليق الطيران خلال تواجدهم بهذه الدول و تشاد نيجيريا كينيا وذلك لتواجدهم في رحلات عمالة طارئة و أوكرانيا والتنسيق لعودة عدد من الطلاب بعد وقف الدراسة بها و السعودية عودة العالقين من المصريين المعتمرين أو من كان في زيارة.

واضافت :استقبلت غرفة العمليات حتى الآن 2250 مناشدة من المصريين العالقين بعدد من الدول نتيجة لغلق الخطوط الجوية واستقبال الوافدين، خاصة السعودية والكويت و تحمل نفقات إقامة 500 من المصريين العالقين بالإمارات لحين انتهاء الأزمة مع بداية الموجة الثانية.





واختتمت:كما قامت وزارة الهجرة بالتنسيق مع بنك مصر، ومؤسسة "مصر الخير" وكذلك المستشار مينا زاهر رجل أعمال مصري بالإمارات، والنائب سعيد السادات، لتحمل نفقات إقامة ورعاية نحو 800 مصري عالق بالإمارات بسبب غلق مطار الكويت بعدما انتهت مده إقامتهم بالفنادق، لحين فتح المطار بتاريخ ١/١/٢٠٢١، حسب ما جاء في البيان الصادر عن دولة الكويت.