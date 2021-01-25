أحمد الأحمر يكشف سر الريمونتادا التاريخية لمنتخب مصر أمام سلوفينيا

أكد أحمد الأحمر نجم نجوم منتخب مصر لكرة اليد أن العودة التاريخية لمنتخبنا فى مباراته أمس أمام سلوفينيا بعد أن كان فارق الأهداف وصل إلى 5 أهداف كاملة تؤكدا أن اللاعبين أبطال بكل ما تحمله الكلمة من معنى .

وقال الأحمر أن الشوط الأول أمام سلوفينيا كان سيئا للغاية بالنسبة للمنتخب، مؤكدا أن الجميع تعاهد بين شوطي المباراة على العودة من جديد إلى المباراة وتحقيق ملحمة داخل أرضية الملعب رغم صعوبة الفريق المنافس .



وأشاد الأحمر بالمجهود الكبير الذى قدمه اللاعبون طوال مباراة أمس أمام سلوفينيا والعودة بقوة فى المباراة من جديد بعد أن كان الفارق وصل إلى 5 أهداف لصالح الفريق المنافس، مؤكدا أن الروح والعزيمة لدى اللاعبين صنعا الفارق وكتبا كلمة الحسم فى التأهل إلى الدور المقبل من البطولة .

وأضاف أن المنتخب لديه طموحات كبيرة فى الدور المقبل من منافسات بطولة العالم، مشيرا إلى أن الفراعنة قادرون على الوصول إلى أبعد نقطة فى المونديال الحالى .



وفى هذا السياق، تتجه أنظار عشاق كرة اليد المصرية إلى الصالة المغطاة لاستاد القاهرة لمتابعة منتخب مصر والدنمارك فى ربع نهائى بطولة العالم المقامة فى مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى .

ومن المتوقع أن تكون المباراة غاية فى القوة والإثارة فى ظل القوة الكبيرة التى يتمتع بها المنتبخان وامتلاكهما مجموعة من أبرز اللاعبين أصحاب القدرات الفنية المميزة القادرة على صناعة الفارق فى أى وقت من المباراة .

وسجل المنتخب المصري والمنتخب الدنماركي العديد من الأرقام المهمة خلال منافسات بطولة العالم الجارية ، المنتخب المصري سجل 184 هدفًا من أصل 268 تصويبة علي المرمي بدقة تصويب بلغت 68% بينما سجلت الدنمارك 170 هدفا من اجمالي 231 تصويبة بدقة تصويب 73% . مع الاخذ في الاعتبار ان المنتخب المصري انهي جميع مبارياته في دور المجموعات بينما يتبقي للدنمارك مواجهة كرواتيا تقام بعد قليل فى التاسعة والنصف مساء مع كرواتيا.

سجل لاعبو الدائرة للمنتخب المصري 40 هدفًا من أصل 56 تصويبة بنسبة 71% فيما سجل دائرة الدنمارك 38 هدفًا من أصل 47 تصويبة بنسبة 80%.