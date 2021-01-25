محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة نادي الإدارة المحلية

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة نادي الإدارة المحلية ، بمنطقة كورنيش النيل، والذي يعد المتنفس الوحيد للعاملين بالإدارة المحلية، حيث يجري رفع كفاءة مكوناته وتطوير المنظومة الخدمية بالنادي.





وناقش المحافظ مع المهندسين المختصين الموقف التنفيذي للمشروع والأعمال التي تم تنفيذها، والأعمال المقرر الانتهاء منها خلال الفترة القادمة، موجها بتسريع وتيرة العمل مع إعداد تقرير مصور عن موقف التنفيذ والمعوقات لسرعة تلافيها.





ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، وشيرين حسين مدير المكتب الفني بالمحافظة ، ومسئولو الإشراف الفني والهندسي على الأعمال بالمكتب الفني ، ومقاول التنفيذ ، وبعض التنفيذيين المعنيين.

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