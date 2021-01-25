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محافظات

محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة نادي الإدارة المحلية

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:33 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
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محمد عبدالحليم
تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة نادي الإدارة المحلية، بمنطقة كورنيش النيل، والذي يعد المتنفس الوحيد للعاملين بالإدارة المحلية، حيث يجري رفع كفاءة مكوناته وتطوير المنظومة الخدمية بالنادي.

وناقش المحافظ مع المهندسين المختصين الموقف التنفيذي للمشروع  والأعمال التي تم تنفيذها، والأعمال المقرر الانتهاء منها خلال الفترة القادمة، موجها بتسريع وتيرة العمل مع إعداد تقرير مصور عن موقف التنفيذ والمعوقات لسرعة تلافيها. 

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، وشيرين حسين مدير المكتب الفني بالمحافظة ، ومسئولو الإشراف الفني والهندسي على الأعمال بالمكتب الفني ، ومقاول التنفيذ ، وبعض التنفيذيين المعنيين.
 
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من جانب آخر حرص مسئولو الأجهزة التنفيذية بالمحافظات على وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارية بالمحافظات بمناسبة عيد الشرطة الـ69، وقراءة الفاتحة على ارواح الشهداء من الشرطة.

وفي هذا الإطار هنأ محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الشعب المصري والشرطة المصرية بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصري، معقبا: "ذكرى عيد الشرطة بتخلينا نفتكر ان ابطالنا من الشرطة وقفوا عشان يدافعوا عن مقدرات الدولة المصرية امام الاحتلال الانجليزي في حينها".

وأضاف محافظ بني سويف، أن تلك الذكرى هي ملحمة من العطاء "بنتعلم منها لحد دلوقتي"، موضحا أن تلك التضحيات هي الوقود الذي تسير به الدولة المصرية "ومخليانا عايشين في أمان".

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي إكليلا من الزهور تكريما لروح الشهداء خلال احتفالية عيد الشرطة الـ69.

وتحتفل الدولة المصرية اليوم بالذكرى الـ٦٩ لاعياد الشرطة التى تذكرنا بتضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية فى مواجهة قوات الاستعمار الانجليزى للدفاع عن مدينة الاسماعيلية عام ١٩٥٢ .
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