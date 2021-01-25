وزيرة الهجرة: لدينا 10 ملايين مصري مسجل بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن الوزارة عادت بقرار رئاسي في 2015 لتنضم مجددًا إلى جسد الحكومة، وأنها تتعامل مع شرائح مختلفة من مصريي الخارج، بما فيهم المهاجرون غير الشرعيين.





"مكرم"، قالت لنواب البرلمان، خلال كلمتها فى الجلسة العامة، "لدينا 10 ملايين مصري في الخارج.. "بشكل مسجل"، لأنه عدد لا يعكس جميع المصريين في الخارج بشكل حقيقي، وأن الـ 10 ملايين مصري موزعون في كافة دول العالم، ما بين العمالة في الخليج، المرأة المهاجرة، الجيل الثاني والثالث في الخارج، وحتى المهاجر غير الشرعي والعقول المهاجرة".





واستطردت "أكثر تواجد للمصريين في الخارج بدولة السعودية"، لافتة إلى أن الوزارة عملت على عدة محاور لتنفيذ برنامج الحكومة، أولها: التوعية والحماية، والثاني: تلبية الاحتياجات، والثالث: تبادل الخبرات، والرابع: التواصل.



