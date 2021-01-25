سكرتير عام جنوب سيناء يضع إكليلا من الزهور علي النصب التذكاري للشهداء

قام اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء برفقته اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية لمنطقة سيناء واللواء أحمد الالفي مدير أمن جنوب سيناء، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد للمحافظة، بوضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر معسكر قوات الأمن بمدينة طور سيناء.





وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ 69 للشرطة المصرية وتم قراءة الفاتحة علي أرواح الشهداء.





وقدم السكرتير العام التهنئة للقيادات الأمنية والمجندين بمعسكر الأمن بالذكرى الـ 69 لـ عيد الشرطة.





وقال السكرتير العام للمحافظة إن ذكرى عيد الشرطة تستلهم روح التضحية من قبل رجال الشرطة والقوات المسلحة، في ظل الظروف العصيبة التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية لحفظ الأمن والأمان وحماية المواطنين.





وأكد أن مصر لن تنسى شهداءها من رجال الشرطة والجيش الذين ضحوا وما زالوا يضحوا بدمائهم فداءً للوطن في مواجهة الإرهاب الأسود الغاشم وتحقيق الاستقرار للبلاد.





وشهد وضع الاكليل عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بجنوب سيناء.





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