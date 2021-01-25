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ثقافة

مناقشة ديوان "كأنى الساكن الأصلى" لـ مدحت منير في السويس.. الخميس

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:01 م
صدى البلد
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طارق موسى
تقيم مؤسسة نوافذ ثقافية حفل مناقشة ديوان "كأني الساكن الأصلي" للشاعر مدحت منير، وذلك يوم الخميس الموافق 28 يناير 2021 في تمام الساعة 7 مساءً، بمقر نوافذ الدائم في نادي منتخب السويس، ويناقش الديوان الناقد إبراهيم الجهينى، ويدير الندوة الشاعر إبراهيم جمال الدين.

والشاعر مدحت منير، من مواليد 27 يناير عام 1961، حاصل على بكالوريوس علوم قسم فيزياء، صدر له، دواوين "مكان مريح للحزن سلسلة إبداعات 1997، عنف ومحبة مكتبة الأسرة 2004، كان لازم نرقصها سوا دار ميريت 2008، واعملي بتحضنيني هيئة قصور الثقافة 2016"، "بالقميص الكاروهات" هيئة الكتاب 2016.

قدم عددا من أشعار الأعمال الإذاعية والمسرحية منها: أشعار مسلسل اللحظة الحرجة بإذاعة القناة، أشعار مسلسل ومعى نصف القمر بإذاعة القناة، أشعار وأغانى مسرحيات "مواطن للبيع، مولد سيدى الراعى، روح طبيب القلوب، ليلة حريق النافى، الأبرياء، المجانين، فاوست والأميرة الصلعاء" بمسرح الثقافة الجماهيرية، كذلك قام بكتابة أغانى حلقات أنا المصرى "مسحراتى القناة" لتلفزيون القناة الرابعة خلال شهر رمضان عام 2006، وتم تكريم انتخابه للتكريم عن أدباء وجه بحرى بمؤتمر أدباء مصر عام 2015.

جدير بالذكر أنه تم تدشين مؤسسة نوافذ فى شهر فبراير عام 2019، وامتد نشاطها طيلة الشهور الماضية فى إقامة ورش وأمسيات لمناقشة عدد من الأعمال الأدبية من بينها مناقشة ديوان "سبع كلمات زرقاء" للشاعر أحمد عايد، وديوان "فقير مبشر بالجنة" للشاعر إبراهيم جمال الدين التونى، ورواية "حجر بيت خلاف" للروائى محمد على إبراهيم، وديوان "العادى ثائرا وشهيدا" للشاعر وائل فتحى.
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