وكيل صحة الدقهلية يشهد تلقي أولى جرعات لقاح كورونا للأطقم الطبية

قام اليوم الاثنين الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتدشين فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد حيث شهد تقديم اللقاح لأول طبيب وأول ممرض وأول فني بلقاح فيروس كورونا المستجد.



واستمع وكيل الوزارة إلى شرح الآلية التي يتم تلقي العلاج بها بداية من تسجيل البيانات وطريقة التواصل مع الأطقم الطبية متلقي اللقاح.



كما شهد وكيل الوزارة مرحلة ماقبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي وأعقبها بجولة تفقدية على مخزن المستلزمات للاطمئنان على سير العمل والتاكد من توافر كل المستلزمات لضمان تقديم الخدمة الطبية الجيدة لجميع أهالي الدقهلية.



ومن جانبه أكد وكيل الوزارة أن الأولوية في اللقاحات ستكون للأطقم الطبية بمستشفى الحجر الصحي والصدر والحميات ثم العاملين بمختلف المستشفيات، مقدما الشكر للقيادة السياسية على ما توليه من اهتمام كبير بالعاملين بالقطاع الصحي.

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