مرصد الأزهر يطلق حملة «حمايتهم واجب عليك» لتوعية الأسرة بخطورة التطرف

أطلق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الاثنين، حملةً بعنوان: «حمايتهم واجب عليك»؛ بهدف التوعية بخطورة التطرف على أفراد الأسرة التي تعد أحد أركان المجتمع.





وتبيِّن رسائل الحملة التي تُنشر بلغات المرصد المختلفة، أهمية التواصل والنقاش الإيجابي بين أفراد الأسرة في حمايتها من الانسياق وراء الأفكار المتطرفة.



