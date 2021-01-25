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محافظات

محافظ كفر الشيخ يضع إكليل الزهور على نصب شهداء الشرطة.. شاهد

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:40 م
اللواء جمال نور الدين،
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
وضع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم الاثنين، إكليل الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول بحي سخا بمدينة كفر الشيخ، وقرأ الفاتحة على أرواح شهداء الوطن بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة المصرية، ثم عزفت موسيقى الشرطة سلام الشهيد والسلام الوطني.

جاء ذلك بحضور اللواء طارق مصطفي، مدير قطاع الأمن الوطني بكفر الشيخ، واللواء رئيس هيئة الأمن القومى بكفر الشيخ، واللواء إسلام صلاح، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، والمستشار أسامة شعت، رئيس محكمة كفرالشيخ، والمستشار العسكري، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، وعدد من أعضاء مجلس النواب ،وعمرو البشبيشي،نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد،واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ووكلاء الوزارات. 

وأشاد المحافظ بجهود رجال الشرطة  في حماية أمن الوطن الداخلي، والممتلكات العامة والخاصة، والتصدي لأعداء الوطن بالداخل، فضلا عن حماية المشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى ملحمة البطولات التي يقدمها رجال الشرطة المدنية جبنا إلى جنب رجال الجيش المصري العظيم في تطهير أرض سيناء الغالية من أعداء الوطن والإرهاب الأسود.

وقال محافط كفر الشيخ، إننا جميعا نفخر بتضحيات رجال الجيش والشرطة، وأن ما قدموه من شهداء ومصابين من أجل مصر وشعبها، سيظل مكتوبًا بحروف من نور في تاريخ مصر المشرف، و تتناقله الأجيال بكل فخر وعزة.

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محافظ كفر الشيخ يضع إكليل الزهور على نصب شهداء الشرطة.. شاهد
محافظ كفر الشيخ يضع إكليل الزهور على نصب شهداء الشرطة.. شاهد
محافظ كفر الشيخ يضع إكليل الزهور على نصب شهداء الشرطة.. شاهد
محافظ كفر الشيخ يضع إكليل الزهور على نصب شهداء الشرطة.. شاهد
محافظ كفر الشيخ يضع إكليل الزهور على نصب شهداء الشرطة.. شاهد
محافظ كفر الشيخ يضع إكليل الزهور على نصب شهداء الشرطة.. شاهد
محافظ كفر الشيخ يضع إكليل الزهور على نصب شهداء الشرطة.. شاهد
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