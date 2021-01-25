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أخبار البلد

السبت.. بدء تقديم توكيلات مندوبي المرشحين بانتخابات المحامين لاعتمادها

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:30 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
صرح عضو مجلس نقابة المحامين أمين اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية صلاح سليمان، بأن اللجنة تبدأ تلقي طلبات اعتماد توكيلات المرشحين لمندوبيهم وفقا للنموذج المعد، ابتداء من السبت المقبل الموافق 30 يناير الجاري.

وأوضح «سليمان»، أن وكيل المرشح يشترط أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للنقابة الفرعية المحددة بالتوكيل، مضيفا: «ينتهي تقديم التوكيلات لاعتمادها من قبل اللجنة يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير المقبل، ولا يقبل تقديم أية توكيلات للاعتماد بعد هذا التاريخ».

وذكر عضو مجلس النقابة، أن اعتماد التوكيل يتم بواسطة اللجنة المشرفة على الانتخابات ومقرها بالنقابة العامة.
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