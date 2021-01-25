آية عبد الله تبهر الجميع بـ أغنية "كلمة حلوة وكلمتين"

أبهرت المطربة آية عبد الله، صوليست الأوبرا بفرقة عبد الحليم نويرة، الجميع عندما غنت أغنية "كلمة حلوة وكلمتين".





وقالت المطربة آية عبد الله، إن أغنية "لو هتكلم عن مصر"، دويتو مع الفنان الكبير ماجد القاسم.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية بـ برنامج السفيرة عزيزة، المذاع على قناة "دي إم سي" تقديم الإعلامية سالى شاهين ورضوى حسن، أن ماجد القاسم من الشخصيات المتواضعة والمتعاونة.





ولفت إلى أن الكثير شارك فى نجاح هذه الأغنية، وتم عرضها خلال احتفالية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بـ عيد الشرطة.





وتحتفل الدولة المصرية اليوم بمناسبة الذكرى الـ٦٩ لأعياد الشرطة التى تذكرنا بتضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية فى مواجهة قوات الاستعمار الإنجليزي للدفاع عن مدينة الإسماعيلية عام ١٩٥٢.

ولم ينته تضحيات رجال الشرطة عند هذه المعركة البطولية بل ظلت وزارة الداخلية تقدم الشهداء من أبطالها دفاعا عن ارض الوطن.

وقدمت قوات الشرطة الباسلة العديد من أبطالها دفاعا عن أرض الوطن فى مواجهة عنف جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة الماضية وخاصتا عقب سقوط حكم الجماعة الإرهابية.



