وداعا للبنزين .. بوينج الأمريكية تصنع طائرات تستخدم الوقود الحيوي

بوينج الامريكية لصناعة الطائرات انها بصدد تسليم طائرات تجارية تستخدم الوقود الحيوي بنسبة 100% بحلول نهاية العقد، يأتي هذا الاعلان ضمن اتجاهات الشركات العلمية للتوقف عن استخدام الوقود الاحفوري , للحد من مخاطر البيئة و اتجاة شركات السيارات ايضا لأستخدام مصادر طاقة انظم مثل الكهرباء و الغاز الطبيعي . اعلنت شركة





يعرف الوقود الحيوي بأنه الطاقة المستدامة و النظيفة و ينجع من الكائنات الحية سواءً الحيوانية أو النباتية و يستخرج ايضا من الزيوت النباتية المستخدمة والدهون الحيوانية وقصب السكر والنفايات وهو يعتبر من أهم مصادر الطاقة المتجددة على خلاف غيره من الموارد الطبيعية، مثل البترول و مشتقاتة .





تسعي شركة بوينج عملاق صناعة الطائرات ىالي انتهاج خطط جديدة هدفها الحد من انبعاثات الكربون إلى النصف بحلول 2050, ومع ذلك لا يزال أمامها عقد واحد لتحقيق هدفها لأن الطائرات التي ستصنعهاعام 2030 ستبقى تعمل حتى 2050 , خصوصا و ان الطيران التجاري يعتبر مسؤول عن 2% من انبعاثات الكربون العالمية و12% من انبعاثات النقل الاجماليه في العالم .





تعتبر شركة بوينج الأمريكية من أكبر شركات تصنيع الطائرات التجارية , و هذا التوجه لأستخدام الوقود الحيوي في طائراتها ما زال يتطلب تطوير في أنظمة الطائرات ورفع متطلبات مزج الوقود وشهادة سلامة من قبل المنظمات العالمية للطيران .





وقامت مسبقا شركة بوينج باستخدام الوقود الحيوي على متن طائرة الشحن FedEx Crop 777 , و لديها شراكة مع منافستها الأوروبية إيرباص لتقليل انبعاثات الكربون من خلال تقليل الوزن والسحب على الطائرات الجديدة , وحاليا يمكن خلط الوقود الحيوي بالوقود التقليدي بنسبة 50:50 كحد أقصى تسمح به مواصفات الوقود العالمية حتي هذة اللحظة .



