وزيرة الهجرة: 984 مواطنًا بالخارج من 30 دولة استفادوا من بروتوكول نقل الجثامين

قالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، إن بروتوكول التعاون بين الوزارة ووزارة الصحة ومؤسسة مصر الخير والخاص بنقل جثامين المصريين في حال الوفاة بالخارج، استفادت منه نحو 100 أسرة، حيث تم من خلال البروتوكول نقل 984 مواطنا من 30 دولة إلى الوطن، مشيرة إلي تحمل مؤسسة مصر الخير نقل كل الحالات إلى أرض الوطن دون أن تتحمل الدولة مليما واحدا.





ولفتت نبيلة مكرم خلال كلمتها فى الجلسة العامة أمام مجلس النواب إلي قيام وزارة الصحة والسكان بإخطار "مؤسسة مصر الخير"، من خلال الإدارة المختصة لديها "علاج المواطنين وشئون السفر"، بحالات الوفيات للمصريين المقيمين بالخارج والتي يتم إبلاغها بها عن طريق وزارة الخارجية أو شركة مصر للطيران أو من أي طريق آخر، وذلك بموجب الإيصال الدال على تكاليف تجهيز ونقل الجثمان الوارد من تلك الجهات لتتحمله "مصر الخير".



