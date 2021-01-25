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أخبار العالم

اليونان توقع صفقة ضخمة مع فرنسا لشراء 18 مقاتلة رافال

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:36 م
اليونان توقع صفقة
اليونان توقع صفقة لشراء 18 مقاتلة رافال من فرنسا
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قسم الخارجي

وقعت اليونان على صفقة بقيمة 2.5 مليار يرورو لشراء 18 مقاتلة فرنسية من طراز رافال، وفقا لصحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية.

وذكرت الصحيفة أن توقيع العقد جرى خلال زيارة وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي إلى اليونان، وتتضمن 6 طائرات جديدة من طراز رافال و12 طائرة مستخدمة.

وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية خلال التوقيع إن اليونان هل أول دولة أوروبية تحصل على مقاتلات رافال، والتي أظهرت فعاليتها في العمليات العسكرية.

ومن المقرر أن يبدأ تسليم أول 6 طائرات مستخدمة إلى اليونان اعتبارا من يوليو القادم، فيما تحصل على 6 طائرات جديدة بحلول 2022، و6 مقاتلات أخرى في بداية2023.

ويأتي إتمام الصفقة بين اليونان وفرنسا، في وقت تتزايد فيه التوترات بين آثينا وأنقرة بشأن التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط,
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