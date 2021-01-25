أخبار التكنولوجيا .. آبل تحذر مرضى القلب من استخدام شواحن آيفون 12.. أوبو تعلن رسميا عن هاتف Oppo A55

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.





ببطارية 5000 مللي أمبير وسعر رخيص.. أوبو تعلن رسميا عن هاتف Oppo A55

أعلنت شركة أوبو الصينية، رسميا، عن هاتف Oppo A55 الذى يأتى بعدد من الإمكانات الجيدة منها البطارية الكبيرة، كما يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، وياتى إطلاقه بعد أيام فقط من إطلاق هاتفها المميز RENO 5 PRO 5G .





مشكلة تقنية خطيرة في هواتف Galaxy S21 تزعج المستخدمين

كشفت تقارير أن هواتف Galaxy S21 التى أطلقتها شركة سامسونج الكورية الجنوبية منذ أيام قليلة، تفتقر إلى عدد من الميزات المهمة منها التحديثات السلسة التى يتمتع بها نظام التشغيل أندرويد، الأمر الذى أدى إنزعاج عدد كبير من المستخدمين.



احذرها.. دراسة تؤكد: خاصية في هواتف iphone 12 تهدد مرضى القلب

كشفت دراسة قام بها عدد من الأطباء فى الولايات المتحدة الأمريكية أن خاصية MagSafe أو أجهزة الشحن اللاسلكى التى أصدرتها آبل مع هواتف iPhone 12 تهدد مرضى القلب.



