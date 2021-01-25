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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا .. آبل تحذر مرضى القلب من استخدام شواحن آيفون 12.. أوبو تعلن رسميا عن هاتف Oppo A55

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:01 م
أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.


أعلنت شركة أوبو الصينية، رسميا، عن هاتف Oppo A55 الذى يأتى بعدد من الإمكانات الجيدة منها البطارية الكبيرة، كما يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، وياتى إطلاقه بعد أيام فقط من إطلاق هاتفها المميز  RENO 5 PRO 5G . 


كشفت تقارير أن هواتف Galaxy S21 التى أطلقتها شركة سامسونج الكورية الجنوبية منذ أيام قليلة، تفتقر إلى عدد من الميزات المهمة منها التحديثات السلسة التى يتمتع بها نظام التشغيل أندرويد، الأمر الذى أدى إنزعاج عدد كبير من المستخدمين. 


أكدت شركة Apple آبل الأمريكية، خطورة الشواحن اللاسلكية MagSafe التى تم إصدارها مع هواتف آيفون 12 على مرضى القلب، خاصة المرضى من الأطفال وزارعى الدعامات. 


تعد سماعات  AirPods Pro من أفضل السماعات اللاسلكية التى اطلقتها شركة آبل للعام الماضى 2019 ، والتى تتمتع بعدد كبير من المميزات منها ميزة عزل الضوضاء والأصوات المحيطة، وتم تخفيض سعر السماعات في أكبر تخفيض لها منذ بداية العام الجديد 2021 . 


كشفت دراسة قام بها عدد من الأطباء فى الولايات المتحدة الأمريكية أن خاصية MagSafe أو أجهزة الشحن اللاسلكى التى أصدرتها آبل مع هواتف iPhone 12 تهدد مرضى القلب. 

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