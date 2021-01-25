رئيس صناعة البرلمان: بطولات الشرطة ضد الإرهاب والجريمة لا تنسى

تقدم النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بخالص التهاني بالعيد الـ 69 لرجال وأبطال الشرطة المصرية الذين قدموا بطولات وتضحيات على مدى تاريخ الشرطة، والتي تؤكد على معدنهم الأصيل وتمسكهم بالدفاع عن الوطن في شتى العصور والأزمات.





وقال محمود خلال تصريحات له اليوم، إن أبطال الشرطة وكما كانت وقفتهم ضد الاحتلال البريطاني مشهودة ومقدرة قبل 69 عاما عندما رفضوا الاستسلام وتقديم أسلحتهم، كما إنهم رفضوا التهاون أمام العدو الإرهابي وأمام جحافل الارهابيين المأجورين الذين يكرهون مصر ويحقدون على قيادتها ومقدراتها، قائلا: وقفتهم مشهودة على الدوام ضد الاستعمار والاحتلال والإرهاب وعصابات الجريمة على اختلاف أشكالها.





وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أن الدعم الذي تلقته الداخلية المصرية من الرئيس السيسي، طوال السنوات الماضية هو ما أعاد لها هيبتها في الشارع المصري، وأعادها قوية مهابة وسط جموع المصريين الذين يعلمون تماما ويقدرون التضحيات ويعلمون أهمية وجود جهاز أمن قوي يحفظ الأمن والاستقرار، ويكون ضمانة للاستثمار والتنمية في كافة ربوع الوطن، قائلا : هنيئا لرجال الشرطة في عيدهم وكلنا نشد على أيديهم وبسالتهم.

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