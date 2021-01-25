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ديني

بالأسماء.. الأوقاف تعلن افتتاح 52 مسجدا الجمعة المقبلة

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:51 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 52 مسجدًا جديدًا، و5 مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها، بإجمالي 57 مسجدًا الجمعة القادمة بإذن الله تعالى؛   في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (819 ) مسجدًا حتى تاريخه، وهي على النحو التالي:

أولًا : مساجد الافتتاحات :

مديرية أوقاف سوهاج

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
1.   جمال هاشم العسكري حاجر مشطا – طهطاوزارة الأوقاف
2.   آل عسكر شطورة – طهطاوزارة الأوقاف
3.   الرحمن – الخلافية – جرجاوزارة الأوقاف
4.   الصحابة الأرقم – سوهاجوزارة الأوقاف

مديرية أوقاف قنا

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
5.   الرحمن – حاجر الجبل – المراشدة – الوقفوزارة الأوقاف
6.   دراو الشرقي – نقادةوزارة الأوقاف
7.   الكرامة – الرزقة – أبو تستجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
8.   صيحة الحق – العمرة – ابو تشتجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
9.   الشباب – العركي – فرشوطجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
10.  أبو هويدي – السليمات – أبو تشتجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
11.  العتيق – العويضات – فقطجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الشرقية

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
12.  الشفاعة منازع – الحسنيةوزارة الأوقاف
13.  أبو بكر الصديق – فاقوس 1جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
14.  علي بن أبي طالب – أبو كبيرجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
15.  الديباوي – ديرب نجمجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف المنيا

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
16.  الشيخ أحمد عبد الغني  – طحا الأعمدة – سمالوطوزارة الأوقاف
17.  مسجد الأطباء – المنياجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
18.  مسجد أبو جناح –  أبو جناح – بني حسن الشروق – أبو قرقاصجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
19.  الفتح – صفط الشرقية – المنياجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
20.  مسجد عبد القادر علي – ع عبد القادر علي – المنياجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
21.  محمد باشا – منشأة الشريعي  – سمالوطجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف دمياط

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
22.  العرايضة – قرية العرايضة- كفر البطيخجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
23.  الجبايلة- قرية الجبايلة- كفر البطيخجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
24.  التنعيم – أرض المعارض بالعنانيةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
25.  المصطفي – طبل – دمياطجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
26.  البرش – السيالة – دمياطجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف أسوان

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
27.  التقوى والإيمان – أبو الريش قبلي – بجوار مركز الشباب – إدارة المركزجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

 مديرية أوقاف الفيوم

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ

28      

عبد الغني عبد الجواد – إطسا غربجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
29       الرحمة – ع محمد فراج – الغرق

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

30       

عبد الرحمن محمود – الناصرية شمالجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
31      واني زايد – بندر سنورس

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

32       

الرحمة – ع سالم جاد – الشواشنة

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

33       

السلام الشرقي – إبشوايجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
34       فرج شعت – إطسا غرب

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

35       

نور الهدى – نوارة – إطسا غربجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
36       

البحر – هوارة  عدلان – شمال

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

37   شاكر –  ع شاكر – الغرق

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

38   

العتيق – المقراني – يوسف الصديقجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
39   جاب الله – ع جاب الله – فيدمين

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

40   أم المؤمنين – السنباط – جنوب

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف أسيوط

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
41.  الفتاح – تقسيم أبو جبل – ديروط جنوبجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
42.  خاتم المرسلين – تقسيم أبو جبل – ديروط جنوبجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
43.  المساعدة – القصير – القوصية شرقجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
44.  ملك الله – بني محمد عزبة طامون – ابنوبجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
45.  تل الزويده – الجزيرة الغربية – البداري شمالجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

 مديرية أوقاف الغربية

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
46.  المحطة – ميت الحارون – زفتىجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
47.  أبو حجازي – السملاوية – زفتىجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
48.  عزبة مشرف- زفتىجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الجيزة

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
49.  أبو حمزة – القبابات – أطفيحجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
50.  الصادق الأمين – الكداية – أطفيحجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
51.  عبد اللطيف – أبو النمرسجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
52.  عين يوسف – قرية الحارة – الواحاتجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

 ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :

    مديرية أوقاف أسوان

ماسم المسجد وموقعهالجهة المنفذة
53.           التوبة – حاجر السباعية – إدارة السباعيةوزارة الأوقاف

 مديرية أوقاف القليوبية

ماسم المسجد وموقعهالجهة المنفذة
54.           وهبه عصر – امياي – برشوموزارة الأوقاف
55.           العمري – سندنهور – بنها ثانيالأوقاف + جهود ذاتية

 مديرية أوقاف قنا

ماسم المسجد وموقعهالجهة المنفذة
56.           زين العابدين – حجازة – قوصجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
57.           أحمد خليل – العقب – قوصجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
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