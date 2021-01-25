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أخبار العالم

فرنسا تقدم مشروعا لتحديث الأسطول البحري اليوناني

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:53 م
وزيرة الدفاع الفرنسية
وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي
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قسم الخارجي
قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي إن فرنسا ستقدم مقترحات إلى اليونان بشأن تجديد أسطولها البحري.

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة الفرنسية من آثينا، بعد التوقيع على صفقة بيع 18 مقاتلة من طراز رافال لصالح اليونان، وفقا لوكالة "رويترز".

وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية خلال التوقيع إن اليونان هل أول دولة أوروبية تحصل على مقاتلات رافال، والتي أظهرت فعاليتها في العمليات العسكرية.

ومن المقرر أن يبدأ تسليم أول 6 طائرات مستخدمة إلى اليونان اعتبارا من يوليو القادم، فيما تحصل على 6 طائرات جديدة بحلول 2022، و6 مقاتلات أخرى في بداية2023.

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