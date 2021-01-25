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ثقافة

مركز الملك عبد العزيز الثقافي يطلق «نادي الكتاب للأطفال» في نسخته الثانية

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:01 م
صدى البلد
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طارق موسى
يطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالمملكة العربية السعودية يوم الأربعاء المقبل، برنامجَ "نادي الكتاب للأطفال" في نسخته الثانية، والذي يستمر لمدة 4 أشهر . 

ويهدف البرنامج الموجه للأطفال من عمر 10 سنوات إلى 12 سنة، إلى تسليط الضوء على ثقافة القراءة، ومشاركة الأطفال اهتماماتهم الفكرية والثقافية عبر مناقشة 3 كتب في مجالات مختلفة، و4 لقاءات تقودهم إلى صناعة المستقبل وتهيئة جيل قارئ.

ويسلط "نادي الكتاب للأطفال"، الذي يقدم باللغة العربية الضوء على مجالات معرفية مختلفة وهي الكتب الروائية، كتب الشخصيات الملهمة، كتب تطوير الذات وفهم المشاعر، إلى جانب اللقاءات الدورية التي تشجع الأطفال على إيجاد شغفهم من خلال القراءة، وتطوير مهارة الاستماع والتفاعل لديهم ممّا يسهم في خلق الشعور بالمسؤولية لدى الطفل.

كما يسعى النادي إلى الغوص في مفردات الكتب، والمفاهيم والرسائل التي يوجهها الكاتب إلى القارئ، والذي ينمّي لدى الطفل مهارات عديدة، منها حسن الإنصات، النقد البنّاء، تقبّل الاختلافات ووجهات النظر من الآخر، إضافةً إلى مساعدتهم على التفكير خارج الصندوق والقدرة على تقييم الكتّاب.

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