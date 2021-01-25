مركز الملك عبد العزيز الثقافي يطلق «نادي الكتاب للأطفال» في نسخته الثانية

كما يسعى النادي إلى الغوص في مفردات الكتب، والمفاهيم والرسائل التي يوجهها الكاتب إلى القارئ، والذي ينمّي لدى الطفل مهارات عديدة، منها حسن الإنصات، النقد البنّاء، تقبّل الاختلافات ووجهات النظر من الآخر، إضافةً إلى مساعدتهم على التفكير خارج الصندوق والقدرة على تقييم الكتّاب.



