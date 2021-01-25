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سيارات

هل يزداد استهلاك السيارة للبنزين في الشتاء؟

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:01 م
هل يزداد استهلاك
هل يزداد استهلاك السيارة للبنزين في الشتاء ؟
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اشرف عطية
تتأثر السيارة بدرجات الحرارة سواء المرتفعة أو المنخفضة، وتتأثر أيضًا أجزاء السيارة وطريقة قيادتها بدرجات الحرارة المنخفضة والأمطار، وفي هذا السياق نعرض عليكم كيف تتأثر السيارة بدرجات الحرارة المنخفضة ويتأثر استهلاك البنزين بهذه المؤثرات. 

تعد البوجيهات أحد الأجزاء التي تتأثر ببرودة الجو، فهي المسئولة عن إعطاء المحرك الشرارة الأولى ليبدأ في العمل، لكن في موسم الشتاء تحتاج إلى بذل جهد أكبر حتى تبدأ بالعمل في درجات الحرارة المنخفضة لذلك يجب تغييرها بشكل دوري كل 20.000 كيلو متر تقتطعها السيارة.

تتأثر أيضا بطارية السيارة عن العمل، ولحمايتها ينصح بالقيام بالصيانة الدورية للبطارية والأجزاء الداخلية في السيارة، كما ينصح بتجنب تشغيل الأجهزة غير الضرورية، حتى لا تتلف البطارية سريعا وضرورة ربط الأقطار والقواطيش جيدا وتنظيفها من الأملاح أولا بأول.

ضغط الهواء في إطارات السيارة يتأثر أيضا بدرجات الحرارة، حيث تتسبب البرودة الشديدة في انخفاض ضغط الهواء في الإطارات بصورة سريعة، وهو ما يزيد من مقاومتها للحركة على الطريق، مما يتطلب حرق السيارة المزيد من الوقود لدفعها للتحرك مما يؤثر على استهلاك البنزين، ويستغرق المحرك ايضا وقتا أطول للوصول إلى درجات الحرارة المثالية للعمل بأكبر كفاءة ممكنة، مما يزيد استهلاك البنزين بشكل ملحوظ لذلك يجب الاهتمام بكل هذه الأشياء للوصول إلى الاستهلاك الأمثل

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