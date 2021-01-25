أستاذ مناعة يكشف 3 طرق لحماية الأطفال من الإصابة بكورونا

كشف الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بطب عين شمس، عن أهم طرق ووسائل حماية الأطفال من الإصابة بفيروس كورونا.





وقال عقبة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صندوق الحياة" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الاثنين، إنه لحماية الأطفال من الإصابة بفيروس كورونا يجب تطبيق التباعد الجسدي والاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل الأيدي.





وأضاف رئيس قسم المناعة بطب عين شمس، أن وجود لقاح فعال يعطي فرصة أكبر للوقاية من فيروس كورونا، لافتًا إلى أن هناك فئات مستثناه من الحصول على لقاح كورونا، وهي الفئة العمرية أقل من 18 عام، والسيدات الحوامل، ومن سبق إصابته بفيروس كورونا.



