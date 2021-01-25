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فن

مع حفيده.. صلاح عبد الله يحتفل بعيد ميلاده

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:27 م
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
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مصطفى كرم
احتفل الفنان صلاح عبد الله بعيد ميلاده ال 65 عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

ونشر صلاح عبد الله صورة له مع حفيدة اثناء إحتفاله بعيد ميلاده وعلق عليها قائلا "في ذكرى يوم مولدي #السادس_والستين،وبعد كل سنة وأنتم #أطيب_الطيبين،صورة مالسنة اللي فاتت بكل اللي فات مالسنين،#أحفادي،#كَرمتي_ومُرادي،يتسابقون لإسعادي
ربنا يحفظهم ويبارك فيهم #قولوا_آمين".


وشارك الفنان صلاح عبد الله مؤخرا في بطولة مسلسل اتنين في الصندوق ضمن اشتراكه في الموسم الرمضاني. 

مسلسل "اتنين في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.



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