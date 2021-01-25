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أخبار العالم

في قمة "اختر فرنسا" .. ماكرون: تغيير الإدارة في أمريكا قدم فرصة لأوروبا

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:07 م
ماكرون
ماكرون
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على صالح
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن تغيير الإدارة في الولايات المتحدة قدم فرصة لأوروبا التي تحتاج لأن تكون أكبر على مستوى السيادة والاستقلالية.

وقال ماكرون في مكالمة فيديو خلال قمة الأعمال الدولية "اختر فرنسا"، إن "أوروبا بحاجة إلى أن تكون أكثر سيادة واستقلالية في مجالات مثل الرعاية الصحية والطاقة والتكنولوجيا".

وأضاف ماكرون للقمة أن أوروبا استجابت بسرعة لأزمة فيروس كورونا ، وأكد في الوقت نفسه أن أوروبا ككل تتجه نحو وضع ضوابط أفضل للحد من جائحة كوفيد -19.

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وتابع الرئيس الفرنسي في قمة الاستثمار "اختر فرنسا"، قائلا "في كل مكان في أوروبا، نتحرك في الأسابيع المقبلة لتكييف استراتيجيتنا للسيطرة بشكل أفضل على الوباء".

ولم تقرر الحكومة الفرنسية بعد ما إذا كانت ستفرض إغلاقًا وطنيًا ثالثًا أم لا للحد من انتشار كورونا - كوفيد 19

وجاء اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده يوم الأربعاء في الوقت الذي تنفذ فيه البلاد حاليًا حظر تجول على مستوى البلاد من الساعة 6 مساءً حتى 6 صباحًا وأغلقت أماكن الترفيه والأماكن العامة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها الرئيس الفرنسي أوروبا للعمل بشكل متماسك. 

وفي سبتمبر من العام الماضي، دعا إلى "إجماع جديد حديث" حول مواجهة التحديات العالمية في خطابه بالفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

وقال إن أوروبا لن تتنازل مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات على إيران، وانتقد الحرب التجارية الأمريكية مع الصين، قائلا إن "العالم اليوم لا يمكن اختزاله في التنافس بين الصين والولايات المتحدة".
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