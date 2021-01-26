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اقتصاد

اقتصاد الإمارات| 406 ملايين درهم إجمالي صادرات عجمان مع الهند 2018 - 2020

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:01 ص
تبادل تجاري
تبادل تجاري
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قسم الاقتصاد
كشف عبدالله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان أن حجم الصادرات مع إعادة التصدير بين عجمان والهند بلغ حوالي 144 مليون درهم في العام 2018 وارتفع إلى نحو 167 مليون في العام2019، بنسبة نمو بلغت 8 في المائة فيما بلغ العام 2020 حوالي 95 مليون درهم بالرغم من ظروف جائحة كورونا .

وقال في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية " وام"،  إن إمارة عجمان ترتبط كذلك بعلاقات اقتصادية راسخة وقوية مع جمهورية الهند ويبرز ذلك من خلال حجم التعاون التجاري بين الطرفين.


أضاف أن الدائرة وفّرت المناخ الاقتصادي والبيئة الاستثمارية الجاذبة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة .

وأشار إلى أن أهم صادرات الإمارة للهند هي زيوت النفط والألمنيوم والفواكه والملح والكبريت واللدائن ومصنوعاتها، أما عن أهم الواردات فهي الذهب والملبوسات والفواكه.

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