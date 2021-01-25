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كواعب البراهمي تكتب: 25 يناير عيد الشرطة المصرية

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:45 م
صدى البلد
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اليوم يمر على ذكرى موقعة الإسماعيلية 69 تسعة وستون عاما. عندما حاصر الجيش الإنجليزي مبنى محافظة الإسماعيلية مطالبا بتسليمه . ورغم أسلحته ورغم قواته ومعداته  ورغم أسلحة الشرطة المصرية الأقل والعدد الأقل إلا أنهم استبسلوا في الدفاع عن مبنى المحافظة ورفضوا تسليمه . واستشهد منهم خمسين  ضباط وعساكر وتم اصابة ثمانين منهم  
وقد اعترف الإنجليز بذلك الفوز وتلك البسالة في القتال . وادوا التحية العسكرية لجثامين الشهداء . 
ومن ذلك الحين اعتبر يوم 25 يناير هو عيد الشرطة .
ثم كانت ثورة يناير. والتي كان مخططا لها هدم مصر وتفتيتها واستغلال شباب مصر كوقود لها . 
الشباب الذي ضحى بحياته من أجل صنع مستقبل أفضل ورفض حاضر فيه كثير من السلبيات .
ولكن فضل الله على مصر عظيما فلم تسقط مصر ولم تتقسم . ولم يستطيعوا التغلب  عليها .
وذلك  لوجود رجال ونساء يخافون على بلدهم ويضحون 
 من أجلها بكل ما يملكون من جهد ومن دم وللوعي الكبير لدى الشعب المصري 
فتم احتواء الثورة. 
وتم تماسك الدولة من جديد . 
ولكن مخطط التقسيم ظل موجودا في أذهان من ارادوا التدمير و من ارادوا ضياع الهوية المصرية .
ومرة أخرى استيقظ الشعب المصري من جديد فكانت ثورة 30, يونيو. والتي كانت تصحيحا لمسار الثورة .
وكانت  بداية العمل الجاد من أجل صنع مستقبل لاولادنا يجعلهم يعيشون في كرامة ويصعد بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة . 
ربما عانينا من ارتفاع الأسعار وانخفاض سعر الدولار   ولكن ذلك كان نتيجة الاعتصامات المتكررة في كل المجالات و توقف السياحة. و للإنفاق على ما احدثه التدمير  و التفجيرات في كل مكان .
كما أن الإنفاق على التسليح رغم ارتفاع سعره إلا أنه  كان ضروريا وأكثر ضرورة من لقمة العيش . 
من أجل حماية بلدنا ومن أجل حماية حدودها ومقدراتها . وتم اكتشاف خيراتها .
وبدأ العمل في كل المجالات معا من زراعة وبناء مدن جديدة وتصنيع و إنتاج حيواني. ومزارع سمكية و صحة. وكل ما يتطلبه الإنسان وما تتطلبه احتياجاته له ولاولاده وربما لاحفاده 
لأننا حاليا نصنع لمستقبل الأجيال القادمة ولم نكتف بتوفير ما يتطلبه الجيل الحالي فقط .
فكل عام وكل مصر بخير 
أرضا وشعبا وجيشا وقائدا. وتحية لرجال الشرطة المصرية فى عيدهم .
كل عام وانتم بخير
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