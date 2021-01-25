كواعب البراهمي تكتب: 25 يناير عيد الشرطة المصرية

اليوم يمر على ذكرى موقعة الإسماعيلية 69 تسعة وستون عاما. عندما حاصر الجيش الإنجليزي مبنى محافظة الإسماعيلية مطالبا بتسليمه . ورغم أسلحته ورغم قواته ومعداته ورغم أسلحة الشرطة المصرية الأقل والعدد الأقل إلا أنهم استبسلوا في الدفاع عن مبنى المحافظة ورفضوا تسليمه . واستشهد منهم خمسين ضباط وعساكر وتم اصابة ثمانين منهم

وقد اعترف الإنجليز بذلك الفوز وتلك البسالة في القتال . وادوا التحية العسكرية لجثامين الشهداء .

ومن ذلك الحين اعتبر يوم 25 يناير هو عيد الشرطة .

ثم كانت ثورة يناير. والتي كان مخططا لها هدم مصر وتفتيتها واستغلال شباب مصر كوقود لها .

الشباب الذي ضحى بحياته من أجل صنع مستقبل أفضل ورفض حاضر فيه كثير من السلبيات .

ولكن فضل الله على مصر عظيما فلم تسقط مصر ولم تتقسم . ولم يستطيعوا التغلب عليها .

وذلك لوجود رجال ونساء يخافون على بلدهم ويضحون

من أجلها بكل ما يملكون من جهد ومن دم وللوعي الكبير لدى الشعب المصري

فتم احتواء الثورة.

وتم تماسك الدولة من جديد .

ولكن مخطط التقسيم ظل موجودا في أذهان من ارادوا التدمير و من ارادوا ضياع الهوية المصرية .

ومرة أخرى استيقظ الشعب المصري من جديد فكانت ثورة 30, يونيو. والتي كانت تصحيحا لمسار الثورة .

وكانت بداية العمل الجاد من أجل صنع مستقبل لاولادنا يجعلهم يعيشون في كرامة ويصعد بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة .

ربما عانينا من ارتفاع الأسعار وانخفاض سعر الدولار ولكن ذلك كان نتيجة الاعتصامات المتكررة في كل المجالات و توقف السياحة. و للإنفاق على ما احدثه التدمير و التفجيرات في كل مكان .

كما أن الإنفاق على التسليح رغم ارتفاع سعره إلا أنه كان ضروريا وأكثر ضرورة من لقمة العيش .

من أجل حماية بلدنا ومن أجل حماية حدودها ومقدراتها . وتم اكتشاف خيراتها .

وبدأ العمل في كل المجالات معا من زراعة وبناء مدن جديدة وتصنيع و إنتاج حيواني. ومزارع سمكية و صحة. وكل ما يتطلبه الإنسان وما تتطلبه احتياجاته له ولاولاده وربما لاحفاده

لأننا حاليا نصنع لمستقبل الأجيال القادمة ولم نكتف بتوفير ما يتطلبه الجيل الحالي فقط .

فكل عام وكل مصر بخير

أرضا وشعبا وجيشا وقائدا. وتحية لرجال الشرطة المصرية فى عيدهم .