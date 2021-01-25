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أخبار البلد

منتخبات مقدونيا وسويسرا وكوريا وسلوفينيا تغادر القاهرة عقب المشاركة في مونديال اليد.. صور

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:09 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
استقبل مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم الأثنين، بعثات 4 منتخبات دولية من المشاركين في البطولة الدولية لكرة اليد للرجال 2021، التي تستضيفها مصر وتستمر حتى نهاية يناير الجاري بحضور 32 منتخبا دوليًا، وذلك استعدادات لمغادرتهم البلاد عقب الخروج من البطولة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه يجري إنهاء إجراءات سفر المنتخبات الأربعة ( كوريا الجنوبية - مقدونيا - سلوفينيا - سويسرا ) بإجمالي 114‪ شخصًا من قبل فرق العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي تحت إشراف طارق اسماعيل مدير عام إدارة العلاقات العامة بالشركة لإنهاء إجراءات سفر بعثات الفرق الأربعة. 

وخصصت وزارة الطيران المدني، صالة 4 بمطار القاهرة الدولي لاستقبال وسفر المنتخبات وضيوف مصر المشاركين في بطولة اليد للرجال 2021، وسط اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، فضلا عن تقديم كافة التسهيلات في إنهاء الاجراءات لضيوف مصر المشاركين في البطولة.
منتخبات مقدونيا وسويسرا وكوريا وسلوفينيا تغادر القاهرة عقب المشاركة في مونديال اليد.. صور
منتخبات مقدونيا وسويسرا وكوريا وسلوفينيا تغادر القاهرة عقب المشاركة في مونديال اليد.. صور
منتخبات مقدونيا وسويسرا وكوريا وسلوفينيا تغادر القاهرة عقب المشاركة في مونديال اليد.. صور
منتخبات مقدونيا وسويسرا وكوريا وسلوفينيا تغادر القاهرة عقب المشاركة في مونديال اليد.. صور
منتخبات مقدونيا وسويسرا وكوريا وسلوفينيا تغادر القاهرة عقب المشاركة في مونديال اليد.. صور
منتخبات مقدونيا وسويسرا وكوريا وسلوفينيا تغادر القاهرة عقب المشاركة في مونديال اليد.. صور
منتخبات مقدونيا وسويسرا وكوريا وسلوفينيا تغادر القاهرة عقب المشاركة في مونديال اليد.. صور
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