نيفين عباس تكتب: شرطة مصر .. كل عام وأنتم الأمان

25 يناير تاريخ يوم يشير إلى العزة والكرامة والذي قدمت فيه الشرطة المصرية الباسلة في موقعة الإسماعيلية عام 1952، أروع الأمثلة في التضحيات وبذل الجهد وتقديم الروح فداءً للوطن لحفظ الأمن والسلام.





أذكر في طفولتي كنت أشاهد إجابة الأطفال علي سؤال "ماذا تريد أن تصبح في المستقبل"، فيكون الرد دون تفكير "شرطي"، وهو ما يعكس الصورة الرائعة التي يتركها رجل الشرطة في ذهن الطفل لأنه يمثل القدوة والمثل الأعلي في البطولة والقوة والشجاعة والتضحية، وهناك عشرات بل مئات الأمثلة التي ضربها رجال الشرطة المصرية في التضحيات من أجل حفظ الأمن والأمان ولا ننسي شهداء الشرطة الذين سقطوا منذ إندلاع ثورة 25 يناير وأول شهداء الثورة من رجال الشرطة البواسل رحمهم الله.





الشرطة ستظل درع الوطن وحصن الأمن والأمان للبلاد، والإجراءات والجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية هي ضرورة حتيمة للحفاظ علي الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية للوطن وحفظًا لسلامه الإجتماعي، جنبًا إلي جنب مع رجال القوات المسلحة البواسل والذين لا يقل دورهم أهمية عن الشرطة المصرية في التضحية بكل غالي ونفيس من أجل الوطن.





ولا يقتصر دور الشرطة في حفظ الأمن وتطبيق القانون فحسب، فقد ظهر الجانب الإنساني والمجتمعي للشرطة المصرية وكذلك القوات المسلحة تجاه الوطن بعد تفشي جائحة كورونا، عن طريق نزول قوات الجيش للشوارع والميادين لتطهيرها، وتنفيذ الشرطة لحظر التجول الليلي بكل جدية، وعمل جناحي الجيش والشرطة علي تطبيق إجراءات الحكومة الإحترازية لمجابهة الوباء بكل حسم، ليشعر المواطن المصري بالإطمئنان بأن هناك عيون ساهرة تواصل العمل ليلًا ونهارًا لحفظ أمنه وإستقراره وحياته.



