وليد نجا يكتب: السعادة من عند الله

السعادة في الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالي وما منعه عنك من شر لا تعرفه، فما اختار الإنسان شئ إلا وغلبته الهموم وما اختار الله له شيء إلا وأعانه عليه، فالتصالح مع النفس والتعامل مع البشر بالقاعدة الصفرية لا مشكلات لا أحقاد لا عدوات شخصية، فالرزق من السماء وليس في يد البشر وأجمل ما في الدنيا أن تجد المحبة في عيون من لا مصالح ولا تعاملات شخصية معهم فقط محبة في الله، فالحياة وسط الحقول والبسطاء والأحبة والأهل والأخوة مع الستر والصحة دون حاجة من بشر في مسقط رأس الاإنسان من أجمل النعم، فلولا لطف الله بنا نحن البشر لهلكنا جميعا فليس لأحد قدرة مطلقة غير الله سبحانه وتعالى، فالموت والحياة والستر والفضيحة والرزق والصحة بيد الله سبحانه وتعالي ومن يختلف مع كتاباتي البحثية ونظريتي العلمية التجذر الحضاري التي اانتهيت منها عمليا وسجلتها في الشهر العقاري تحت اسم "مبادرة معا نستطيع دولة ومجتمع مدني للأرتقاء بجودة الحياة ".





وقد توهم البعض أنها مبادرة للبحث عن دور سياسي وكيان حزبي فكيف لي أن أبيع بحثي العلمي لنصرة دين الله بمكاسب واهية؟! وذلك البحث لا علاقة لة بكتابي الذي انتهيت منه في العلاقات الدولية "إشكاليات الأمن القومي العراقي دراسة حالة البصرة ".





وأرحب في مناظرة علمية محكمة بعيدا عن الكيدية فالحجة بالحجة مع من يختلف معي في أي مقال بحثي ولا يعيبني الاعتذار ولا يزيدنا فخرا الاانتصار فقط البحث عن الحقيقة والاإجابة عن السؤال البحثي هل الإسلام دين قتل واإرهاب أم دين محبة وسلام ؟ الأجابة البحثية بعيدا عن الحب والكره، وطبقا لأنماط البحوث الأكاديمية وكباحث حر غير مؤسسي.





قولا واحدا الاإسلام دين معاملات وصفاء نفسي ولكي نصل نحن البشر إلى مرتبة الاإيمان لابد أن نحب لأخوتنا من البشر ما نحب لأنفسنا مهما اختلف اللوان أو الجنس أو الدين أنع الحب المطلق تلك هي العبادات، ولا بد أن نفعل نحن البشر الماديات من عمل وعرق، وعندما نمتلك التقوي تلين لنا نحن البشر هموم الدنيا ولو كانت مثل جبل أحد.





أحبتي في الله والوطن عندما يختلط الحق بالباطل ويفتن الجميع بفتن الدنيا يمنع المطر من السماء وتزيد الفتن والبلاء والوباء ويقل حياء النساء والتسؤال البحثي هنا متي يصدق الكاذب ويكذب الصادق الأجابة قولا واحدا في حال إذا تساوت الماديات بين الصادق والكاذب وغابت الماديات "العبادات " عن الصادق تلك خلاصة دراستي البحثية وكوني باحث حر أعبر عن رأي العلمي ومسئول عنة أمام الله سبحانة وتعالي فقد تعرضت للكثير من الشائعات بغرض التحقير والتقليل من علمي وأظهاري بصورة الغير مدوك لما يقول بدلا من مناقشة الحجة بالحجة ولولا حفظ الله سبحانه وتعالي لي ووجود شرفاء في هذا الوطن لكنت من المقهورين ظلما وبهتانا.



