نرمين الففي تثير إعجاب جمهورها فى أحدث ظهور | شاهد

شاركت الفنانة نيرمين الفقي متابعيها بـ صورتين لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى:

وتعيش الفنانة نرمين الفقى، حالة من النشاط الفني حاليًا، حيث تشارك في بطولة مسلسلين دفعة واحدة، أولهما مسلسل "لؤلؤ" مع الفنانة مي عمر، المقرر البدء في تصويره مطلع شهر أغسطس المقبل، والذي يعد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، في 45 حلقة ويشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، إدوارد، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعًا.





كما تشارك نرمين الفقى فى بطولة مسلسل "شارع 9"، المقرر أن يبدأ تصويره الفترة المقبلة، من تأليف حسن مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق، ويشارك في بطولته، رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبد المغنى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش.



