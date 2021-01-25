رمز النقاء .. إلهام شاهين تنعى عبلة الكحلاوي

نعت الفنانة الهام شاهين، الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي التى توفيت مساء أمس إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.





ونشرت إلهام شاهين عبر حسابها بإنستجرام صورة للراحلة وعلقت قائلة: "وداعا رمز النقاء الدكتورة الفاضلة عبلة الكحلاوي".





يذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوي ولدت 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.



