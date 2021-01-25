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فن

رمز النقاء .. إلهام شاهين تنعى عبلة الكحلاوي

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:14 م
الهام شاهين
الهام شاهين
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مصطفى كرم
نعت  الفنانة الهام شاهين، الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي التى توفيت مساء أمس إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد. 

ونشرت  إلهام شاهين عبر حسابها بإنستجرام صورة للراحلة وعلقت قائلة: "وداعا رمز النقاء الدكتورة الفاضلة عبلة الكحلاوي".

يذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوي ولدت 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.

التحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذًا لرغبة والدها، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاته وانتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعى، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهر في عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة.  
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