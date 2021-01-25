إبراهيم عمران يكتب: رجال الشرطة درع الوطن

أبطال فوق الخيال ..من هم ؟ إنهم رجال الشرطة المصرية نعم فكل كل يوم جديد تسجل الشرطة المصرية بطولات و يسطرون سطورا من نور فى ملحمة الفداء للوطن والإخلاص للشعب . ملحمة نحياها جميعا جيلا بعد جيل ..منذ عشرات السنين ونحن نرى رجال جهاز الشرطة يرتقون شهداءا حفاظا للأمن الداخلى الذى نحياه ونستشعره ونسعد به فى ربوع بلادنا ..وعلى نفس الخطا يتسابق أبطال الجيش للدفاع عن حدود الوطن وترهيب عدوه وحماية أرضه وحفظ عزته وهيبته ..





أنهم درع الوطن وقوته ..لا أدرى أى دين يعتقد من يزهق روحا دون ذنب إلا أنهم يؤدون الواجب الذى بدونه سوف يضيع الأمن والحرية للوطن والمواطن. .ليس من البشر من يقتل نفسا بغير ذنب فكيف يوصف من يقتل بطلا يبيع نفسه فداءا لوطنه وأهله وواجبه ..من وراء هذا السواد الذى ملأ قلوب هؤلاء ومن وراء تلك الظلمة التى غشت الوجدان وقتلت المشاعر وجمدت الشعور ...حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل يد آثمة تمتد لحماة الأمن فى داخل البلاد وخارجها بسوء ..قاتلكم الله وأذاقكم من نفس مرار كأس تجرعونه أطهر من أنجبت بلادنا.. كأس الغدر والإرهاب ..





ولكن لن تتحقق آمالكم ولن يتراجع رجال الشرطة والجيش عن أداء واجبهم بل سيزداد إجرامكم من إصرارهم على التصدى لكم ولإرهابكم ..وتستمر الحرب بين الخير والشر ..بين الطهر والنجس بين الحق والباطل مهما كلف الأمر فرجال مصر لايقبلون الظلم ولا يرضون الذل ولا يخشون الموت ...لقد خسرتم الدنيا بالوقوف أمام أبطال يشهد لهم التاريخ على مر العصور بالشجاعة والقوة والإخلاص والإيمان. .وخسرتم الآخرة بنهايتكم المحتومة على أيديهم لتلقوا الله وهو عليكم غاضب ..أما هم فقد كسبوا الدنيا باحترام الشعب وحبه وتخليده لذكراهم ان قتلتهم أيديكم الآثمة .وكسبوا الآخرة برضا الله وجنته مع الصديقين والشهداء .



