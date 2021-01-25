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برلمان

برلماني: وزارة الهجرة لم تتقدم بمشروع قانون المغتربين على مدار عام ونصف

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:29 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد-ماجدة بدوي-يوسف سامح | عدسة: خالد مشعل
وجه رئيس لجنة الشئون العربية، يسري المغازي، مجموعة من الانتقادات إلى وزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم، قائلا إن ما عرضته على مجلس النواب لا يعبر عن رؤية شاملة يشعر بها المصريون في الخارج، مضيفا عرض وزيرة الهجرة لا يعبر عن العقل الجماعي للمصريين في الخارج.

وتابع "هناك اتحادات وجمعيات للمصريين في الخارج لكن الوزارة تسببت في حدوث تباعد ونفور بين تلك الكيانات، وأنها لم تلتقِ الأجيال الثانية أو الثالثة للمصريين في الخارج، سوى مرة أو مرتين على أكثر تقدير، كما أنها على مدار عام ونصف لم تتقدم بمشروع قانون للمصريين في الخارج.

وتساءل "المغازي"، كان يجب أن تكون هناك قاعدة بيانات واضحة للمصريين في الخارج ولم يحدث، فالوزيرة ذكرت أن عدد المصريين في الخارج 10 ملايين، إلا أن تقديرات أخرى تشير إلى أنهم يتخطون الـ 15 مليونا لهم مصالحهم ومتطلباتهم.

وتابع: الوزيرة لم تتحدث عن جمعيات المستثمرين في الخارج، وأنها معنية بتدريب وتحديث قدرات المصريين في الخارج وهو ما لم يحدث، مؤكدا أنه مطلوب منها مزيد من الجهد في وزارتها.

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