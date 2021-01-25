عثمان محمد: الأهلي صاحب الريادة والتميز في كل المجالات ويستحق «الأيزو» |صور

أبدى عثمان محمد عثمان، رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأدنى للخدمات «NES»، سعادته بمنح إدارة الأهلي شهادة «الأيزو 9001:2015»، وذلك بعد اجتياز عملية التدقيق على أنظمة الإدارة بالنادي، التي قام بها فريق المراجعين الدوليين من الشركة، التي تمثل الهيئة الأوروبية لإصدار الشهادات «EuroCert»، وهي واحدة من كبرى الهيئات المانحة لشهادات نظم الإدارة في مصر وأوروبا، وذلك طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية لنظم إدارة الجودة «ISO».





وقال: «الأهلي سباق دائمًا وصاحب ريادة في كافة المجالات ليس فقط الرياضية ولكن الإدارية والإنشائية، ومن ثم جاء حصوله على الشهادة ليبرهن على إصرار مسئوليه دائمًا على التفرد والتميز بوضع ناديهم في المقدمة بالعمل والجهد والسعي نحو التطوير ومواكبة العالمية».





وأوضح أن الأهلي هو أول نادٍ مصري وإفريقي يحصل على هذه الشهادة، مؤكدًا أن العمل في هذا الأمر استغرق 3 أسابيع كاملة، شهدت منح العديد من إدارات النادي الداخلية محاضرات متنوعة نال على أثرها العاملون بها شهادات تكريم بعد اجتيازهم الدورة التدريبية.





وأشار عثمان محمد عثمان إلى أن الشركة قامت بالعديد من الجولات المستمرة في مقر الأهلي بالجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد، ودونت تقاريرها عن مثالية سير العمل داخل نادي القرن، سواء على صعيد العمل الإداري أو منافذ الخدمات والبيع داخله، التي تعكس مدى حرص المسئولين داخل الأهلي على الوصول إلى أعلى معدلات النجاح في هذا الأمر.



