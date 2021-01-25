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رياضة

عثمان محمد: الأهلي صاحب الريادة والتميز في كل المجالات ويستحق «الأيزو» |صور

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:17 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أبدى عثمان محمد عثمان، رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأدنى للخدمات «NES»، سعادته بمنح إدارة الأهلي شهادة «الأيزو 9001:2015»، وذلك بعد اجتياز عملية التدقيق على أنظمة الإدارة بالنادي، التي قام بها فريق المراجعين الدوليين من الشركة، التي تمثل الهيئة الأوروبية لإصدار الشهادات «EuroCert»، وهي واحدة من كبرى الهيئات المانحة لشهادات نظم الإدارة في مصر وأوروبا، وذلك طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية لنظم إدارة الجودة «ISO».

وقال: «الأهلي سباق دائمًا وصاحب ريادة في كافة المجالات ليس فقط الرياضية ولكن الإدارية والإنشائية، ومن ثم جاء حصوله على الشهادة ليبرهن على إصرار مسئوليه دائمًا على التفرد والتميز بوضع ناديهم في المقدمة بالعمل والجهد والسعي نحو التطوير ومواكبة العالمية».

وأوضح أن الأهلي هو أول نادٍ مصري وإفريقي يحصل على هذه الشهادة، مؤكدًا أن العمل في هذا الأمر استغرق 3 أسابيع كاملة، شهدت منح العديد من إدارات النادي الداخلية محاضرات متنوعة نال على أثرها العاملون بها شهادات تكريم بعد اجتيازهم الدورة التدريبية.

وأشار عثمان محمد عثمان إلى أن الشركة قامت بالعديد من الجولات المستمرة في مقر الأهلي بالجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد، ودونت تقاريرها عن مثالية سير العمل داخل نادي القرن، سواء على صعيد العمل الإداري أو منافذ الخدمات والبيع داخله، التي تعكس مدى حرص المسئولين داخل الأهلي على الوصول إلى أعلى معدلات النجاح في هذا الأمر.

وضم وفد مجلس إدارة شركة الشرق الأدنى للخدمات «NES» كلا من المهندس عثمان محمد عثمان، رئيس مجلس الإدارة، ونائبه المهندس محمد توفيق، والمهندس مجدي الزلباني رئيس فريق المراجعة لنظم الإدارة، والمهندس أحمد نبهان مدير إصدار الشهادات، والمهندس أحمد حمزة مراجع نظم الجودة، والمهندسة سالي أحمد عمر استشاري نظم الجودة، والمهندس السيد عيد استشاري نظم الجودة، والمهندس مؤمن رفعت مساعد نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس كريم الشاعر مدير قسم الأغذية والضيافة.
عثمان محمد: الأهلي صاحب الريادة والتميز في كل المجالات ويستحق «الأيزو» |صور
عثمان محمد: الأهلي صاحب الريادة والتميز في كل المجالات ويستحق «الأيزو» |صور
عثمان محمد: الأهلي صاحب الريادة والتميز في كل المجالات ويستحق «الأيزو» |صور
عثمان محمد: الأهلي صاحب الريادة والتميز في كل المجالات ويستحق «الأيزو» |صور
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