نائب رئيس جامعة حلوان: نعمل على تقديم الدعم الكافي للباحثين لبناء كوادر بحثية متميزة





وصرحت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، أن وحدة دعم البحث العلمى بالجامعة تعمل على تنظيم سلسلة من ورش العمل والتى تهدف إلى النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة، وقد تم حتى الان تنظيم 36 ورشة اخرهم ورشة عمل حول " قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية " و تم اطلاقها بنظام الاون لاين عبر برنامج زووم ، و ذالك نظرا للظروف التى يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورورنا و حرصا على سلامة المشاركين بالورشة من خطر الاصابة بالفيروس .







