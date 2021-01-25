نائب رئيس جامعة حلوان: نعمل على تقديم الدعم الكافي للباحثين لبناء كوادر بحثية متميزة

اطلقت جامعة حلوان خلال الفترة الماضة العديد من ورش العمل الخاصة بالبحث العلمى و كيفية التقديم بمنح الدراسات العليا بهدف دعم الباحثين لتطوير منظومة التعليم و البحث العلمى بمصر و رفع مكانة جامعة حلوان بالتصنيف الدولى للجامعات .
وصرحت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، أن وحدة دعم البحث العلمى بالجامعة تعمل على تنظيم سلسلة من ورش العمل والتى تهدف إلى النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة، وقد تم حتى الان تنظيم 36 ورشة اخرهم ورشة عمل حول " قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية " و تم اطلاقها بنظام الاون لاين عبر برنامج زووم ، و ذالك نظرا للظروف التى يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورورنا و حرصا على سلامة المشاركين بالورشة من خطر الاصابة بالفيروس .
و اضافت منى فؤاد عطية ان جامعة حلوان تعمل على تقديم الدعم للباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي، بما يساهم فى بناء كوادر بحثية متميزة تسهم فى زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بما يسهم فى رفع التصنيف الدولى لجامعة حلوان، وقدمت الشكر للسادة المحاضرين بهذه الورشة.
جدير بالذكر انه نظم مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية حوارا مجتمعيا متعدد الأطراف من الأكاديميين وبعض قيادات الجمعيات الأهلية بمنطقة كفر العلو وممثلين من نادى كفر العلو وكوادر شباب كفر العلو، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية.