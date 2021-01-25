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أخبار العالم

وسط التصعيد مع إثيوبيا .. رئيس السيادة السوداني يلتقي نائب قائد أفريكوم

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:26 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت قناة "الشرق" السعودية في نبأ عاجل لها أن الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني يلتقي نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" لبحث التطورات الأمنية.

ويأتي ذلك بعد أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته، وفي ظل تصاعد التطورات بين الخرطوم وأديس أبابا.

ونقلت قناة "الشرق" السعودية، اليوم الأثنين، عن مسئول سوداني قوله إن الحكومة السودانية ستتجه للتحكيم الدولي حال فشل الوساطة مع إثيوبيا، على خلفية القصف الذي شهدته الحدود بين البلدين أمس الأحد. 

ومنذ قليل قال وزير الدفاع السوداني، ياسين إبراهيم، اليوم الأثنين، إن الهجمات الإثيوبية الأخيرة على الجيش السوداني، هجرت سكان 30 قرية من منطقة الفشقة، مؤكدًا انه لا بد من الربط بين مفاوضات سد النهضة وبين ما يدور على الحدود مع إثيوبيا.

وأضاف إبراهيم في تصريحات لقناة "العربية": "لا يوجد نزاع حدودي مع إثيوبيا حتى نتفاوض بشأنه، والجيش الإثيوبي يقاتل في المناطق الحدودية وليس المليشيات".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفعت اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في ديسمبر الماضي، بعد التوقيع على اتفاق سلام مع إسرائيل.
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