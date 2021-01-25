لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات.. إحالة العاملين بـ 4 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق

أمر محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بإحالة العاملين فى 4 مراكز شباب للتحقيق وذلك لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات.





وكان وكيل وزارة الشباب والرياضة قد كلف محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين، بمتابعة عدد من مراكز الشباب الواقعة فى نطاق إدارت كفر شكر وبنها وطوخ، وذلك في إطار المتابعات المستمرة لمراكز الشباب.









زفى إدارة شباب كفر شكر تم متابعة مركز شباب الصفين وأسنيت وكفر عزب غنيم وكفر منصور وتبين التزام المراكز وتمارس نشاطها بشكل كامل وتتخذ كافة الإجراءات الإحترازيه والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.





وفي إدارة شباب بنها تم متابعة مركز شباب سندنهور وفرسيس ومرصفا، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل وتتخذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، بينما وجدت المتابعة مركز شباب كفر العرب وعزبة رشيد مغلقين فى أوقات العمل الرسمية.





وفي إدارة شباب طوخ تم متابعة مركز شباب ميت كنانة ومشتهر ونامول وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل وتتخذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، أما مركز شباب منشية مشتهر فتبين غياب بعض العاملين به ومركز شباب عرب الغديري مغلق في أوقات العمل الرسمية.





وقامت اللجنة بمتابعة الأعمال الخاصة بإنشاء الملعب المنجل لمركز شباب نامول وأوصت جميع مراكز الشباب بضرورة تطبيق كافه الإجراءات الإحترازية والوقائية ضد مرض كورونا المستجد حفاظا على أرواح وسلامة المترددين على المركز وتم تدوين التوصيات والملاحظات بسجل المتابعه الخاص بتلك المراكز.





كما أمر الصبروط، بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.