أهم 7 أجزاء في السيارة يجب صيانتها كل 3 شهور

، خصوصا لأنها تتعرض لضغوطات كثيرة أثناء قيادتها، لذلك يجب الحفاظ على السيارة من التعرض للأعطال بصيانتها الدورية، لأن الصيانات البسيطة تطيل عمرها الافتراضي و توفر علي قائدها المال و الجهد . تحتاج السيارة ان يتم صيانها دوريا و بشكل دائم





و في بعض الاحيان يهمل مالك السيارة الصيانة الدورية رغم أهميتها الكبيرة، وهو ما ينتج عنه أعطالًا متعددة، قد تصل الي تلف المحرك بشكل كامل , لذلك يجب القيام بالصيانة الدورية في مواعيدها، وتوجد أجزاء معينة في السيارة يتم صيانتها كل شهر، وأجزاء أخرى كل 3 أشهر، و في هذا السياق نطرح عليكم اهم 8 أجزاء في السيارة يجب صيانتها كل 3 شهور .





1-التحقق من حالة الإطارات وعدم وجود تشققات بها، و تغغيرها عند انتهاء عمرها الافاتراضي الذي يصل الي 5 سنوات او 60.000 كيلو متر ايهما اقرب .









2- فحص المساعدين و نظام التعليق بالكامل و ضبط الزوايا و الاتزان





3- فحص زيت الفتيس والتأكد من جودته وعدم نقصانه وتغييره حال انتهاء مدة صلاحيته التي تصل الي 100.000 كيلو متر حسب نوع السيارة و الفتيس .





4- افحص وصلات الخراطيم الخاصة بالوقود والسوائل المختلفة، للتأكد من عدم وجود تشققات أو تسريب للسوائل خصوصا المياة .





5- فحص سيور المحرك بشكل دوري للتاكد من سلامتها وعدم وجود تشققات أو قطع بهم، وتغيير التالف منهم علما بأن عمرهم الافتراضي من 40.000 الي 60.000 كيلو متر حسب كانوا اصليين او تقليد .





6- التأكد من عدم نقصان زيوت المحرك بالكامل سواء زيت الباور او الباكم او زيت المحرك .





7- يجب فحص البطارية والكابلات الكهربائية والتأكد من سلامتها، حتى يتم حفظ السيارة بعيدًا عن الأعطال المفاجئة .



