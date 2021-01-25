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اقتصاد

الدولار ثابت في البنوك لليوم الرابع على التوالي.. اعرف السعر

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:41 م
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي
ثبتت أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك العاملة بالسوق المصرية، للمرة الرابعة علي التوالي والمحددة بنهاية تعاملات اليوم الإثنين.

وفقا لجدول أسعار العملة الأجنبية والعربية المعروضة بتسعيرة البنك المركزي المصري فقد وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 15.67 جنيها للشراء و15.77 جنيها للبيع.

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سجل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنك  عودة.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنك " التجاري وفا إيجيبت

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  15.65 جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي، الأهلي اليوناني، الاسكندريةـ "

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه لشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري ، اتش اس بي سي،أبوظبي الاول، مصر، القاهرة، التعمير والاسكان، العربي،  ، الكويت الوطني،ABC"

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنم " الاستثمار العربي، التجاري الدولي، الاهلي القطري، بلوم مصر، كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي، العقاري المصري العربي، قناة السويس، المشرق، الأهلي الكويتي، الامارات دبي الوطني، البركة الاسلامي، الأهلي المتحد،، سايب، المصري لتنمية الصادرات، العربي الافريقي الدولي، ابوظبي التجاري، الاتنمي الصناعية، المصرف المتحد، مصر ايران للتنمية".

وسجل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه  بنك فيصل الاسلامي نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.
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