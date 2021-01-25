«سموحة 2006» يفوز على الإسماعيلى بهدفين

حقق فريق سموحة "2006" لكرة القدم بنادي سموحة فوزا مثيرا على ضيفه الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الجانجل، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.





واحرز الهدف الأول لسموحة اللاعب على أيمن فى الدقيقة العاشرة من المباراة، وأضاف أنس محمود الهدف الثانى فى الدقيقة 70.





وتعرض على أيمن صاحب أول الأهداف لقطع فى الرأس وتم نقله إلى المستشفى وتم علاجه بعشرة غرز.

لعب سموحه المباراة بتشكيل مكون من:





على عبد المجيد، أحمد باسم، يوسف إبراهيم، أحمد ناصر، حمزه ربيع، يامن فؤاد، عبد الرحمن وحيد، على أيمن، أنس محمود، جلال ربيع، فارس سامح.





وشارك خلال المباراة كل من: فارس نبيل، مروان محمد، على رضا، عمر فؤاد، آدم مصطفى.





يضم الجهاز الفنى للفريق:

المدير الفني الكابتن عيسى جابر، المدرب العام الكابتن أحمد عماد، مدرب الفريق الكابتن محمد فهمى، إدارى الفريق الكابتن أحمد رضوان، مدرب الحراس الكابتن محمد أنور، علاج طبيعى الكابتن إبراهيم ذكى.





رئيس قطاع الناشئين الكابتن محمود صبحى، المدير الإدارى الكابتن عبد البديع حماده، ويترأس قطاع الكرة بنادى سموحه الكابتن صلاح الناهى، نائب رئيس القطاع الكابتن جمال زكى، المشرف على حراس المرمى الكابتن محمد عبد العال.