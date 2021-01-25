أول تحدٍ كبير لإدارة بايدن.. الصين تستعرض قوتها بالقرب من تايوان.. استفزاز واضح لأمريكا لإنهاء استقلال الجزيرة فهل يرضخ الرئيس الجديد؟

- الصين تختبر إدارة بايدن بطلعات جوية لطائراتها الحربية بالقرب من تايوان

-بكين ترمي باللائمة على واشنطن: ترسل جنودها لاستعراض قوتها.. وهذا لن يمر

- الخارجية الأمريكية: نحث بكين على وقف ضغوطها العسكرية والدبلوماسية ضد تايوان

-واشنطن : ملتزمة بضمان استمرار الحكم الذاتي للجزيرة.. والرئيس الصيني يتعهد بالعكس

- وزارة الدفاع التايوانية: الطائرات الصينية قامت بأكثر من 380 طلعة جوية في سنة





أرسلت الصين تشكيلتين كبيرتين من الطائرات الحربية بالقرب من جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي خلال الأيام الماضية، ما يمثل تحديًا كبيرًا لرئيس الولايات المتحدة الجديد جو بايدن بعد أيام فقط من تنصيبه، وفق ما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية.





قالت وزارة الدفاع التايوانية إن 13 طائرة صينية دخلت الجزء الجنوبي الغربي من "منطقة تحديد الدفاع الجوي" بالجزيرة يوم السبت تلتها 15 طائرة يوم الأحد ، مما دفع تايبيه إلى اتخاذ إجراءات دفاعية ، بما في ذلك تدافع الطائرات المقاتلة لمراقبة الطلعات الجوية الصينية.





وتعد منطقة تعيين آلية الدفاع الجوي، منطقة لتحديد نطاق استخدام القوة فوق الأرض أو البحر إذا لزم الأمر، بعد معرفة هوية الطائرات وموقعها ومراقبة وجهتها، وقد تمتد عملية المراقبة إلى ما وراء أراضي الدولة لمنحها مزيدًا من الوقت للرد على الطائرات المعادية المحتملة.





وفقًا لوزارة الدفاع التايوانية ، قامت الطائرات العسكرية الصينية بأكثر من 380 طلعة جوية في منطقة تحديد الدفاع الجوي بالجزيرة العام الماضي.





في حين أن تواتر مثل هذه التدريبات والطلعات والتحركات الصينية قد ازداد في السنوات الأخيرة ، يبدو أن توقيت الطلعات الأخيرة - معظمها طائرات مقاتلة وقاذفات قنابل - يهدف إلى إرسال رسالة تحدي إلى الإدارة الجديدة في واشنطن.





وزاد الأمر بعدما ألقت الصين باللائمة في تحركها الأخير على أمريكا، حيث أكدت الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة دأبت في الأونة الأخيرة على إرسال سفن وطائرات إلى بحر الصين الجنوبي، وأن هذا العمل لا يخدم احلال السلام في تلك المنطقة.





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان: "الولايات المتحدة كثيرا ما ترسل الطائرات والسفن إلى بحر الصين الجنوبي لاستعراض قوتها"، مؤكدا أن ذلك "لا يخدم السلام والاستقرار في المنطقة".





كما لفت المتحدث الصيني مجددا إلى موقف بلاده القائل إن "تايوان جزء لا يتجزأ من الصين"، وإنه "يتعين على الولايات المتحدة الالتزام بمبدأ الصين الواحدة".





في الجهة المقابلة، أفاد مكتب تساي إينج وين، رئيسة تايوان، بأن الأخيرة زارت قاعدة رادار في شمال الجزيرة (البلاد)، اليوم الاثنين، وأثنت على قدرات رصد وتعقب القوات الصينية.





وقالت الرئيسة للضباط: "منذ العام الماضي وحتى الآن، رصدت محطات راداراتنا نحو ألفي طائرة شيوعية (صينية)، وأكثر من 400 سفينة شيوعية، مما مكننا سريعا من تتبعها وإبعادها، وحراسة بحارنا وأجوائنا بالكامل".





وجاءت هذه التصريحات، بعد دخول مجموعة حاملة طائرات أمريكية إلى الممر المائي البحري المتنازع عليه (بين الصين وتايوان)، حيث أعلن الجيش الأمريكي، أمس الأحد، أن حاملة الطائرات "تيودور روزفلت" دخلت بحر الصين الجنوبي لتعزيز "حرية البحار"، وذلك في وقت يثير فيه التوتر بين الصين وتايوان قلقا بواشنطن.





وذكرت قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادي الأمريكية، في بيان، أن المجموعة الهجومية دخلت بحر الصين الجنوبي، السبت الماضي، وهو نفس اليوم الذي أعلنت تايوان فيه عن توغل لقاذفات قنابل ومقاتلات صينية في منطقة ادعت أنها تابعة لها، بجوار جزر براتاس، ما يعني أن من جر الأمور للتوتر في بادئ الأمر الصين وليست أمريكا، وإن تحرك الأخيرة جاء للرد على بكين؟





وأضاف البيان أن المجموعة البحرية الأمريكية دخلت الممر المائي، الذي تطالب الصين بالسيادة على جزء كبير منه، لإجراء عمليات روتينية "لضمان حرية البحار وبناء شراكات تعزز الأمن البحري".





من جانبها، أكدت إدارة الرئيس بايدن أن الالتزام الأمريكي تجاه تايوان راسخ.





والولايات المتحدة، مثل غيرها من الدول، لا تربطها علاقات دبلوماسية مع تايوان، لكنها أقوى مساند دولي وأكبر مورد سلاح لهذه الجزيرة، مما يثير غضب الصين.





تدعي بكين السيادة الكاملة على تايوان ، وهي دولة ديمقراطية تضم ما يقرب من 24 مليون شخص وتقع قبالة الساحل الجنوبي الشرقي من البر الرئيسي للصين ، على الرغم من حقيقة أن تايوان تحكم بشكل منفصل لأكثر من سبعة عقود.





تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج، بأن بكين لن تسمح للجزيرة بأن تصبح مستقلة أبدًا ورفض استبعاد استخدام القوة إذا لزم الأمر.





وحول هذا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "إننا نحث بكين على وقف ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية ضد تايوان والانخراط في حوار هادف مع ممثلي تايوان المنتخبين ديمقراطيًا" ، مضيفًا أن العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان تتعمق وأن واشنطن لا تزال ملتزمة بذلك، من تعزيز الحكم الذاتي للجزيرة".





أظهرت الولايات المتحدة التزامًا قويًا بتطوير قدرات الدفاع التايوانية خلال إدارة دونالد ترامب ، حيث وافقت على بيع معدات عسكرية متطورة إلى تايبيه (عاصمة تايوان) ، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز F-16 ، بينما أرسلت مبعوثين رفيعي المستوى إلى الجزيرة ، وكلا الحركتين أغضبت بكين.





في عرض مبكر للدعم من إدارة بايدن تجاه الجزيرة ، حضر سفير تايوان لدى الولايات المتحدة ، هسياو بي-خيم ، حفل تنصيب بايدن الأسبوع الماضي.





كانت هذه أول دعوة رسمية من هذا القبيل لممثل حكومة تايبيه منذ عام 1979 ، عندما أقامت واشنطن علاقات دبلوماسية رسمية مع بكين.





وفي اليوم نفسه ، أعلنت بكين فرض عقوبات على وزير الخارجية الأمريكي المنتهية ولايته مايك بومبيو و 27 من كبار المسؤولين الآخرين في عهد ترامب ، متهمة إياهم بـ "التحيز والكراهية ضد الصين".















