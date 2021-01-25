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ثقافة

ثقافة الغربية تعلن نتائج مسابقة "مبدعي المستقبل"

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:02 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أعلن فرع ثقافة الغربية نتيجة مسابقة "مبدعي المستقبل" للعام المالي 2020/2021م، بمشاركة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، وذلك بعد انتهاء لجنة التحكيم المشكلة من مراجعة الأعمال المشاركة، والتي تجاوزت 475 عملا، ما بين فنون كتابة القصة القصيرة، والقصيدة، والرسم.

وأسفرت نتيجة مجال كتابة القصة القصيرة عن فوز الطالبة منة مازن العجبري بالمركز الأول، فيما جاءت ملك عرفة في المركز الثاني، ريتاج أنيس بالمركز الثالث، وجاء الطالب ابراهيم شيحة، ومحمد شحاته، وعبد الله سبح الله، وأحمد ادريس، بالمراكز من الرابع الى السابع.

وفي مجال الشعر، فازت هاجر الباز بالمركز الأول، ومي السعيد بالمركز الثاني، وشهد زقزوق بالمركز الثالث، وجاءت المراكز من الرابع الى السابع بفوز كل من يوسف الأعصر، وأيلا غصيبة، وشهد مبارك، وهادي أيوب.

وشهدت مسابقة الرسم تنافسا شديدا بين المشاركين لتنتهي اللجنة الى اختيار الطالبة سلمى الحلو لتفوز بالمركز الأول، وريم خليفة في المركز الثاني، فيما حلت صابرينا أبو النصر ثالثا، وشملت المراكز من الرابع للعشرين كلا من: فاطمة الحداد، وآلاء فوزي، وبسنت الحلموشي، وملك الامام، وياسمين عبد اللطيف، ومنة الله النويهي، مرام الششتاوي، بوسي مرعي، هناء فتحي، علا صقر، أحمد حسن، نيرة حرفوش، حسناء الزيات، منة حجازي، سارة سعيد، هنا كشك، وبسملة أمنة.
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