بساق واحدة .. فلسطيني يحلم باحتراف رياضة الباركور في غزة .. فيديو

عرضت قناة " يورونيوز " تقريرا يرصد رغبة شاب فلسطيني بساق واحدة ومن قطاع غزة في احتراف رياضة الباركور .





وقال الشاب محمد عليوة في التقرير، إنه فقد ساقه في طلق ناري وتم بتر ساقه بشكل مباشرة، مضيفا:" حلمي تركيب طرف صناعي لإستعادة حياتي بشكل طبيعي وممارسة رياضة الباركور والجمباز بشكل سليم .





وأظهر التقرير استناد الشاب عليوة على عكازيه نحو تحقيق حلمه كي يصبح محترفا في رياضة الباركور، وأوضح التقرير قيام الشاب بحركات من رياضة الباركور وهو بساق واحدة في رشاقة تامة.





ومن جانبه قال جهاد ابو سلطان مدرب رياضة الباركور في التقرير، إنه يمتلك أكاديمية تضم حوالي 70 لاعبا وانه يحاول وتأهيلهم للمنافسة في البطولات في قطاع غزة".



