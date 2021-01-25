8 حالات إصابة جديدة بـ كورونا في البريميرليج





ونشرت رابطة الدوري الإنجليزي بيانًا أشارت فيه إلى أنه تم أخذ 2518 مسحة طبية من لاعبي ومدربي وإداريي الفرق المشاركة في المسابقة، وجاءت جميعها سلبية باستثناء 8 مسحات إيجابية وذلك بين يومي 18-24 يناير.





وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي أن الحالات المصابة ستخضع للعزل الطبي لمدة 10 أيام حتى تعافيهم من الإصابة بالمرض.





يذكر أن المسحة الطبية الماضية التي كانت بين يومي 11-17 يناير جاءت جميعها سلبية باستثناء 16 حالة إيجابية.

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن اكتشاف 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بين فرق المسابقة.